Antalya’nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi’nde yaşanan olay, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. İddiaya göre, A.S.S. (20) isimli şahıs, köpeğinin yanına gelen kediye tekme attı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kameraları olayı ortaya çıkardı

Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle olayın detayları netleşti. Görüntülerde, kedinin köpeğe doğru hamle yaptığını fark eden şüphelinin, hayvana art arda tekme attığı görülüyor. Kısa süre içinde yayılan görüntüler, sosyal medyada da tepkilere yol açtı.

Şüpheli jandarma tarafından yakalandı

İhbar üzerine hızlıca harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede tespit etti. A.S.S., ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı

Yetkililer, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığını ve olayın adli mercilere intikal ettirildiğini bildirdi. Görüntülerin incelenmesi ve ifadelerin alınmasının ardından sürecin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında değerlendirileceği belirtildi.