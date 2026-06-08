Son Mühür- Miniklerin gerçekleştirdiği geri dönüşüm festivalinin İzmir Menderes ilçesinde gerçekleşti. Nene Hatun Anaokulu öğrencileri Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün de destekleri festival için büyük öneme sahip oldu. Doğayı korumada geri dönüşümün önemine dikkat etmek isteyen çocuklar tamamen atıklardan oluşan kostümleri ile seyirci karşısına çıktı.

“Atıklar çöp değil, gelecektir”

Minik öğrenciler onlar için hazırlanan birbirinden şık tasarımlarla kırmızı halıda yürüdüler. Etkinliğe katılanlar tarafından yoğun şekilde alkışlanan çocukların öncesinde kısa bir dans gösterisi de izleyenlere sunuldu. Defile sonunda sahnede bir araya gelen çocuklar “atıklar çöp değil, gelecektir” yazılı atıklardan hazırlanmış pankartı açtı.

"Onları ayakta alkışlıyorum."

Etkinlik hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Nene Hatun Anaokulu’ndan çocuklarımız içine dünyalar sığan koca yürekleri ile bir farkındalık yaratmak istediler. Her zaman bu konularda duyarlı atılımlara imza atan bir belediye olarak bize de düşen onları desteklemekti.

Çocuklarımız harikalar yaratarak tüm dünyaya örnek oldular. Onları ayakta alkışlıyorum. Herkesin çocuklarımıza kulak vererek doğamıza karşı daha duyarlı olmasını rica ediyor, bekliyorum. Doğayı birlikte koruyalım, geri dönüşüme destek olalım.” dedi.