Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde hareketli saatler yaşanıyor. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Yapı Kredi Bankası şubesini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Sabah mesai için binaya gelen banka personeli, kapı ve camlardaki mermi izlerini görünce şoke oldu. Polis bölgeyi abluka altına alırken, şube faaliyetlerini süresiz durdurdu.

Personel kurşun izleriyle karşılaştı

Karanlıktan faydalanan saldırganlar, Sur ilçesindeki banka şubesini hedef alarak art arda ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler bankanın kepenklerine ve girişine isabet etti. Olayın gece gerçekleşmesi, olası bir facianın önüne geçti.

Sabah saatlerinde şubeyi açmak için gelen görevliler, hasarı fark eder etmez hemen telefona sarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda asayiş ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Banka çevresine emniyet şeridi çeken polisler, yerdeki kovanları topladı ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaçan şahısların kimlik tespiti ve yakalanması için geniş çaplı bir insan avı başlatıldı.

"Hizmet vermemektedir" yazısı asıldı

Yaşanan şokun ardından şube yönetimi radikal bir karar aldı. Bankanın kurşunlanan kepengine acil bir duyuru metni yapıştırıldı. Güvenlik ve inceleme çalışmaları sebebiyle şubenin kapıları müşterilere kapatıldı.

"Şubemiz hizmet vermemektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz." yazısı asıldı.

Rahmi Koç’un tepki çeken açıklaması gündemde

Saldırının arkasındaki motif henüz netleşmedi. Ancak bu olay, Yapı Kredi Bankası’nın da bağlı olduğu Koç Holding’in Şeref Başkanı Rahmi Koç’un yakın zamandaki polemiğini yeniden gündeme taşıdı. Rahmi Koç, Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle kamuoyunda büyük bir tepki dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Söz konusu ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koç hakkında resmi bir soruşturma açmıştı. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Rahmi Koç, geri adım atarak bir özür metni yayımlamıştı. Diyarbakır'daki bu silahlı eylemin, bahse konu gerilimle bir bağlantısı olup olmadığını siber ve istihbarat birimleri çok yönlü olarak araştırıyor.

