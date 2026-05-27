Son Mühür/ Beste Temel- Kurban Bayramı'nın ilk günü geldi çattı. Çiğli’de temizlik işçileri uyumadı. Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin huzurlu ve hijyenik bir bayram geçirmesi için arife gecesinin geç saatlerine kadar sokaklardaydı. Ekipler, ilçeyi adeta deterjanlı sularla baştan aşağı yıkadı.

Kasaplar Meydanı’nda dip bucak mesai

Çalışmaların merkez üssü, ilçenin en hareketli noktaları oldu. Pazar yerleri ve Kasaplar Meydanı köpüklü sularla fırçalandı. Ekipler sadece çöp toplamakla kalmadı; tazyikli suyla yıkanan alanlarda mikrop ve bakterilere karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Koku ve kirliliğe geçit verilmedi. Sokaklar bayrama hazırlandı.

Kurban kesim alanlarına özel önlem

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, temizlik koridorunun bayram süresince de açık kalacağını duyurarak Özellikle kurban satış ve kesim noktalarında çifte mesai harcayacaklarını belirtip halk sağlığını riske atmayacaklarını söyledi.

Başkan Yıldız, hazırlıkları şu sözlerle özetledi:

"Komşularımızın Kurban Bayramı’nı temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda geçirebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özellikle kurban satış ve kesim alanlarının bulunduğu bölgelerde hijyen çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Çiğli’mizi bayrama yakışır bir şekilde hazırladık."

Çöp Kamyonları Bayramda da durmayacak

Belediye, bayram tatili süresince çöp toplama ve sokak yıkama hizmetlerinde aksama yaşanmaması için vardiya sistemini yeniden düzenledi. İlçe genelindeki ara sokaklar dahil tüm noktalarda nöbetçi temizlik ekipleri görev yapacak. Vatandaşlar, olası şikayet ve taleplerini bayram boyunca belediyenin iletişim merkezine doğrudan iletebilecek.

