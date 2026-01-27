Türkiye siyaseti bu hafta, yalnızca görüşme takvimleriyle değil, taşıdığı anlamla da dikkat çekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in farklı siyasi partilerle başlattığı temas trafiği, uzun süredir sertleşen ve daralan siyasal alanın içinde yeni bir yol arayışını işaret ediyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile yapılan görüşmeyle başlayan bu süreç, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı döneminde öne çıkan yeni siyaset anlayışının da bir yansıması olarak okunuyor. Bu temaslar, klasik nezaket ziyaretlerinin ötesine geçerek, Türkiye’nin konuşmaktan kaçındığı başlıkları sakin ama kararlı bir dille gündeme taşıyor.



CHP Genel Başkanı Özel, yarın saat 10.30’da CHP Genel Merkezi’nde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelecek. Görüşmede, Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra Kürt sorununun çözüm sürecinde gelinen aşamanın ele alınması bekleniyor. Uzun süredir siyasetin en hassas alanlarından biri olan bu başlığın, diyalog zemininde ele alınacak olması, görüşmenin önemini artırıyor.



Özgür Özel’in temas programı bununla sınırlı değil. 29 Ocak’ta saat 11.00’de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ocak’ta yine saat 11.00’de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ziyaret edilecek. Kongre süreçlerinin ardından gerçekleştirilecek bu “hayırlı olsun” görüşmeleri, siyasi nezaketin ötesinde, farklı kesimlerle temas kurma iradesinin devam ettiğini gösteriyor.



Bu görüşmeleri yalnızca takvimde yer alan randevular olarak okumak eksik olur. Özgür Özel’in izlediği bu temas hattı, siyasetin yüksek sesle değil, karşılıklı dinleme ile de yol alabileceğini hatırlatıyor. Toplumun uzun süredir ihtiyaç duyduğu şey de tam olarak bu: ayrışmanın değil temasın çoğaldığı, kopuşların değil ortak zeminin konuşulduğu bir siyaset iklimi. Ve bazen, bu iklimin değişmeye başladığını anlamak için büyük sözlere değil; açık kapılara, kurulan masalara ve birlikte alınan bir nefese bakmak yeterlidir.