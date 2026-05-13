Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından gerçekleşen ‘Çocuklarla Felsefe ve Çocuk Hakları Sempozyumu’ öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Geçen sene hayatını kaybeden eğitimci Lokman Topbaş’ın anısına düzenlene sempozyumun açılış konuşmasını EÜ Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu gerçekleşti.

Zerrin Kurtoğlu’ndan varoluş çağrısı

Konuşmasında çocukların felsefi süreçlere katılımına değinen Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu, “Çocuğu irade, hak ve onur sahibi tam bir özne olarak kavrayan çocuklarla felsefe pratiği, çocuğun kendi insan varoluşunu keşfedeceği ve gerçekleştireceği bir hak pratiğidir aynı zamanda.

Kuşkusuz bu kavrayışın kamusal karşılığını yaratmaksızın çocuk haklarının güvence altına alınmasının mümkün değil. Ama yine de çocukların kendi değerlerinin farkına varmaları onları özgürlüğü aramaya yöneltecek önemli bir adımdır.” dedi.

Selin Bektaş: İnsan aslında bilgisayar gibi düşünüyor

Öte yandan, çocuklarla felsefenin temelinde kavramlar ve argümanların yattığının altını çizen eğitmen Selin Bektaş ise şu ifadeleri kullandı: “Eğer yeni bir felsefe çıkacaksa, eğer yeni bir bakış açısı çıkacaksa, yeni bir felsefe üretecek olan bir grup varsa o da çalıştığımız çocuklar olacak.

Yani onların iyi bir içerik, iyi bir kavram dünyasıyla dünyaya bakmasını sağlayacak olan da yine bu çocuklarla felsefe yapan kolaylaştırıcıların emeği olacak. Çünkü insan aslında bir bilgisayarın bir sıfırı gibi kavramlarla ve argümanlarla düşünüyor.

Yani bilgisayar bir sıfırla çalışıyorsa insanın zihni de kavramlar ve argümanlarla çalışıyor. Çocuklarla felsefenin temelinde kavramlar ve argümanlar yatıyor. Yani kavramlar ve argümanlarla nasıl bir ilişki kuruyorsak çocuklarla felsefeyi de bu ilişki algının üzerine inşa ediyoruz.”