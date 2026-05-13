Son Mühür- Yıllarını emek mücadelesine, örgütlü dayanışmaya ve kamu emekçilerinin hak arayışına adayan Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Müsameddin Topuzoğlu ile Tüm Yerel-Sen Adana Şube Başkanı Seniha Soylugan’ın Cumhuriyet Halk Partisi rozetleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takıldı. Emek mücadelesinin ön saflarında yıllarca onurlu bir direniş sergileyen iki sendika emekçisinin CHP çatısı altında mücadeleye devam edecek olması büyük yankı uyandırdı.



Konuya ilişkin açıklama yapan Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Müsameddin Topuzoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bizler hayatımız boyunca emeğin, alın terinin, adaletin ve halkın yanında olduk. Sendikal mücadelede nasıl ki haksızlığa boyun eğmediysek, bugün de ülkemizin demokrasi, hukuk ve özgürlük mücadelesinde aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından rozetlerimizin takılması emeğin örgütlü mücadelesine verilen değerin göstergesidir.”

"Partinin rozeti değil, emeğin, kadın mücadelesinin..."

Tüm Yerel-Sen Adana Şube Başkanı Seniha Soylugan ise yaptığı açıklamada duygusal ve kararlı mesajlar verdi:

“Yıllar boyunca belediyelerde çalışan emekçilerin sesi olmak için mücadele ettik. Baskılara, hukuksuzluklara ve emeği yok sayan anlayışa karşı dimdik durduk. Bugün taşıdığımız bu rozet; yalnızca bir partinin rozeti değil, emeğin, kadın mücadelesinin, Cumhuriyet değerlerinin ve halkın umudunun rozetidir. Bizler Atatürk’ün aydınlık yolunda, sosyal demokrat değerlerle, halkın iktidarını büyütmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Emekçinin alın terini yok sayanlara karşı dün nasıl mücadele ettiysek, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; bu ülke emeğiyle yaşayanların, üretenlerin ve Cumhuriyet sevdalılarının omuzlarında yükselecektir.”

Tüm Yerel-Sen camiası tarafından büyük bir gururla karşılanan bu gelişme, emek mücadelesi ile halkçı siyasetin ortak zeminde büyüdüğünün güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.