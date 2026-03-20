Son Mühür- Çin yönetimi, ülkede Kur’an okullarının desteklenmesini ve İslami eğitimin geliştirilmesini içeren yeni düzenlemeyi resmen onayladı.

Karar ilk bakışta dini eğitim alanında bir açılım olarak yorumlanırken, zamanlaması dikkat çekti. Düzenleme, ABD ve İsrail’in Orta Doğu’da askeri baskıyı artırdığı bir dönemde geldi.

Yeni düzenlemeye göre, İslami eğitim faaliyetleri belirli bir çerçevede genişletilecek ancak devlet denetimi de devam edecek.

Bu durum, adımın tamamen bir “serbestlik” mi yoksa kontrollü bir açılım mı olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Küresel etkisi merak konusu...



Uzmanlar, Pekin’in bu hamlesini yalnızca iç politika ile sınırlı görmüyor. Çin’in son dönemde Orta Doğu ve İslam dünyasıyla ekonomik ve diplomatik ilişkilerini güçlendirme çabası, bu kararı daha geniş bir stratejinin parçası haline getiriyor.

Özellikle ABD ve İsrail’in bölgede artan askeri hamleleri dikkate alındığında, Çin’in dini eğitim üzerinden verdiği mesajın “yumuşak güç” unsuru taşıdığı değerlendiriliyor.

Kararın, Çin’deki Müslüman topluluklar ve uluslararası kamuoyu nezdinde nasıl karşılık bulacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.