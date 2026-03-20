Kazakistan’da anayasa değişikliği süreci halk oylamasıyla tamamlandı. Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı kesin sonuçlara göre, referanduma katılan seçmenlerin yüzde 87,15’i yeni anayasa taslağını destekledi.

Açıklamada, taslağın yalnızca genel oy çoğunluğunu değil, aynı zamanda ülkenin büyük bölümünde de destek bulduğu belirtilerek anayasanın resmen kabul edildiği duyuruldu.

Yeni anayasa 1 Temmuz’da yürürlükte

Yeni anayasanın kabul edilmesi dolayısıyla başkent Astana’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, törende anayasanın yürürlüğe girmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Buna göre yeni anayasa 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Ayrıca her yıl 15 Mart tarihi “Anayasa Günü” olarak kutlanacak.

Tokayev: “Bu bir halk anayasası”

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tokayev, yeni anayasanın geniş halk desteğiyle kabul edildiğine dikkat çekerek, “Bu gerçekten bir halk anayasasıdır” dedi.

Referanduma katılımın yüksek olduğunu vurgulayan Tokayev, halkın değişim ve modernleşme yönünde güçlü bir irade ortaya koyduğunu ifade etti.

Gençlerin katılımı dikkat çekti

Referandum sürecinde genç seçmenlerin yoğun ilgisinin öne çıktığını belirten Tokayev, bu durumu ülkenin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

“Gelecek, Kazakistan’ın gençlerinin elindedir” diyen Tokayev, yeni anayasanın genç nesiller için daha güçlü bir ülke inşa etme hedefi taşıdığını dile getirdi.

Hedef: Hukukun üstünlüğü ve toplumsal adalet

Yeni anayasa ile birlikte devlet yapısında önemli değişiklikler öngörülüyor. Tokayev, anayasanın temel hedeflerini; ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak, vatandaş hak ve özgürlüklerini güvence altına almak, toplumsal adaleti güçlendirmek ve hukukun üstünlüğünü pekiştirmek olarak sıraladı.

Yeni düzenlemelerle birlikte devlet ile vatandaş arasındaki ilişkilerin yeniden şekilleneceği belirtildi.

Siyasi sistemde köklü değişim

Anayasa reformu süreci, Cumhurbaşkanı Tokayev’in geçtiğimiz yıl yaptığı kapsamlı siyasi dönüşüm açıklamalarıyla başlamıştı.

Bu kapsamda tek meclisli parlamentoya geçişi de içeren geniş çaplı değişiklikler gündeme gelmiş, anayasanın büyük bölümünü etkileyen düzenlemeler nedeniyle tamamen yeni bir taslak hazırlanmıştı.

Yeni bir dönemin başlangıcı

Kazakistan’da referandumla kabul edilen yeni anayasa, ülkenin siyasi ve hukuki yapısında köklü değişimlerin önünü açacak.

Uzmanlar, bu sürecin Kazakistan’ın yönetim modeli ve demokratik yapısı üzerinde uzun vadeli etkiler yaratacağını değerlendiriyor.

