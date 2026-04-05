Çileklerin tazeliğini korumak isteyenler için uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Görünüşte basit bir alışkanlık, meyvenin çok daha hızlı bozulmasına yol açabiliyor. Özellikle yıkama sonrası yapılan hatalar, çileğin hem tadını hem de dokusunu olumsuz etkiliyor.

Çilekleri önceden yıkamak en sık yapılan yanlışlardan biri. Tüketilmeden önce yıkanması gereken bu hassas meyve, yıkandıktan sonra bekletildiğinde hızla yumuşuyor ve kısa sürede tazeliğini kaybediyor.

Çilekleri önceden yıkamak neden sorun

Çilek suyla temas ettikten sonra daha kırılgan hale geliyor. Bu yüzden yıkandıktan sonra buzdolabına konulan çilekler, nemin etkisiyle çok daha hızlı bozuluyor. Aynı zamanda aromasında da belirgin bir kayıp yaşanıyor.

Bu yüzden çileklerin sadece tüketileceği zaman yıkanmasını öneriliyor. Bu basit detay, meyvenin ömrünü ciddi şekilde uzatabiliyor.

Sirke ile temizleme yöntemi öne çıkıyor

Çilekleri temizlerken sirke kullanımı da önerilen yöntemler arasında yer alıyor. Bir kaba soğuk su konulup içine elma ya da üzüm sirkesi ekleniyor. Genellikle 1 ölçü sirkeye karşı 3-4 ölçü su oranı yeterli oluyor.

Çilekler bu karışımda 5 ila 10 dakika bekletiliyor. Bu işlem, hem bakterilerin hem de küf oluşumunun azalmasına yardımcı oluyor. Ardından çileklerin bol soğuk suyla nazikçe durulanması gerekiyor.

Kurutma aşaması en az yıkama kadar önemli

Yıkama kadar kurutma işlemi de ihmal edilmemeli. Çileklerin tek sıra halinde kağıt havlu üzerine dizilmesini öneriliyor. Üst üste konulan meyveler nemi hapsediyor ve bu durum bozulmayı hızlandırıyor.

Kağıt havlu fazla suyu çekerek çileklerin daha uzun süre diri kalmasını sağlıyor. Bu küçük detay çoğu kişi tarafından atlanıyor ama etkisi büyük.

Doğru yöntemle birkaç gün daha taze kalıyor

Tüm bu adımlar uygulandığında çileklerin hem daha temiz hem de daha uzun süre dayanıklı olduğu görülüyor. Basit ama etkili bu yöntem sayesinde çilekler buzdolabında birkaç gün daha tazeliğini koruyabiliyor.