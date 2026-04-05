Baharın gelişiyle birlikte balık tezgahları yeniden dolmaya başladı. Ancak her balık her dönemde aynı tazelikte ya da aynı besin değerinde olmuyor. Uzmanlar bu nedenle özellikle Nisan ayında tüketilmesi gereken balıkları açıklayarak vatandaşlara yol gösterdi.

Balık sezonunun sonuna doğru yaklaşılırken doğru tercih yapmak daha da önem kazanıyor. Çünkü Nisan ortası itibariyle başlayacak av yasağı, bazı türlerin erişimini sınırlayacak. Bu yüzden uzmanlar, bu kısa dönemi iyi değerlendirmek gerektiğini söylüyor.

Levrek listenin başında yer aldı

Nisan ayının en sağlıklı balığı levrek olarak öne çıkıyor. Özellikle bahar aylarında lezzetinin zirveye ulaştığı belirtilen levreğin, doğru pişirme yöntemiyle tüketildiğinde besin değerini koruduğu ifade ediliyor.

Levrek için en uygun pişirme yöntemleri arasında fırın ve ızgara gösteriliyor. Yağda kızartma yerine bu yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği sık sık vurgulanıyor.

Av yasağı yaklaşırken tercihler değişiyor

Nisan ayının ortasında başlayacak olan av yasağı nedeniyle küçük balıkların tüketimi konusunda da uyarılar yapılıyor. Uzmanlar, bu süreçte özellikle mera balıklarının tercih edilmesini öneriyor. Küçük balıkların daha çok çiftlik üretimiyle sağlanacağı belirtiliyor.

Bu dönemde tezgahlarda levrekle birlikte kalkan, barbun, mezgit, istavrit, kırlangıç, zargana ve mercan balığı da dikkat çekiyor. Hepsi taze olarak bulunabiliyor ancak doğru seçimi yapmak önemli.

Doğru pişirme yöntemi önemli

Balığın faydasından tam anlamıyla yararlanmak için pişirme yöntemi büyük rol oynuyor. Uzmanlar, fırında pişirme, buğulama ve az yağlı ızgara yöntemlerini öneriyor.

Özellikle yağda kızartma yönteminden uzak durulması gerektiği ifade ediliyor. Çünkü bu yöntem hem balığın besin değerini düşürüyor hem de sağlığa olan katkısını azaltıyor.

Sofrada lezzet kadar sağlık da önemli

Nisan ayı balıkları, doğru tercih ve doğru pişirme yöntemiyle sofralarda önemli bir yer tutuyor. Taze balık tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Tezgahta çeşit çok gibi görünse de bilinçli seçim yapılmadığında istenilen fayda sağlanamıyor. Bu yüzden hem tazeliğe dikkat etmek hem de mevsimine uygun balıkları tercih etmek gerekiyor. Biraz dikkat edilirse sofralar hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı hale geliyor.