Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Çiğli Belediyesi Futbol Spor Okulu, modern spor eğitimini geleneksel metotların dışına taşıyarak gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini odağına alan kapsayıcı bir modelle faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece teknik becerilerin öğretildiği bir kurs olmanın ötesine geçen okul, katılımcıların hayatın her evresinde başarılı ve donanımlı bireyler olmalarını hedefleyen disiplinler arası bir eğitim anlayışı uyguluyor. Sahadaki performansı akademik ve psikolojik destekle güçlendiren bu yaklaşım, bölgedeki spor kültürüne yeni bir soluk getiriyor.

Çok yönlü gelişim: İngilizceden spor psikolojisine

Genç sporcuların sadece kramponlarını giyip sahaya çıkmasıyla sınırlı kalmayan eğitim programı, oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kursiyerlere, uluslararası arenada kendilerini ifade edebilmeleri için futbol terminolojisiyle zenginleştirilmiş İngilizce dersleri veriliyor. Bunun yanı sıra, profesyonel sporcu kimliğinin en önemli parçaları olan doğru beslenme disiplini, müsabaka stresini yönetmeye yardımcı spor psikolojisi ve olası sakatlık risklerini minimize eden koruyucu sağlık seminerleri düzenleniyor. Bu sayede Çiğli’nin gençleri, oyunun teorik ve pratik tüm detaylarına hakim, bilinçli bireyler olarak sahada yer alıyor.

Bilimsel verilerle kişiye özel antrenman planlaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kurulan stratejik ortaklık, spor okulundaki başarının temelini bilimsel verilere dayandırıyor. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen fiziksel yetenek ölçümleri ve vücut analizleri sonucunda, her bir çocuğun potansiyeli detaylı bir raporla ortaya konuyor. Bu veriler ışığında, her sporcunun kendi vücut tipine ve gelişim hızına uygun, kişiselleştirilmiş antrenman programları hazırlanıyor. Hafta içi ve hafta sonu kesintisiz devam eden bu kursların, ilçenin en ücra noktalarına kadar ulaştırılması için yürütülen mahalle odaklı yayılım planlaması ise sporda fırsat eşitliğini hedefliyor.

Başkan Yıldız: "Amacımız sadece sporcu değil, donanımlı nesiller yetiştirmek"

Sporun toplumsal gelişimin anahtarı olduğuna dikkat çeken Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, uygulanan modelin önemini vurguladı. Gençlerin yalnızca atletik performansıyla değil, özgüveni yüksek ve sağlıklı birer birey olarak toplumda yer almasını öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade eden Yıldız, bilimsel metotların gücüne inandıklarını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliğinin çocukların gerçek potansiyelini keşfetmede kritik bir rol oynadığını söyleyen Başkan Yıldız, spor okullarını tüm mahalleye yayarak Çiğli’de spora dokunmayan çocuk bırakmayacaklarının altını çizdi.

Sağlıklı gelecek için profesyonel adımlar

Belediyenin sunduğu bu kapsamlı imkanlar, aileler tarafından da takdirle karşılanıyor. Profesyonel antrenör kadrosu eşliğinde sürdürülen eğitimler, çocukların sosyal becerilerini ve disiplin anlayışlarını da olumlu yönde etkiliyor. Geleceğin profesyonel futbolcularını yetiştirirken, aynı zamanda sporu bir yaşam biçimi haline getiren bilinçli bir gençlik oluşturmayı gaye edinen Çiğli Belediyesi, bu modern eğitim modeliyle Türkiye’deki pek çok yerel yönetime örnek teşkil ediyor.

