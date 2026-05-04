Son Mühür/ Emine Kulak- Bornova Belediyesi’nin Mayıs Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yokluğunda meclisbaşkanvekili Barbaros Reşat Taşer idaresinde gerçekleştirildi.

Mecliste başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar görüşüldü.

Sermayesinin yüzde 100’ü Bornova Belediyesi’ne ait Belkahve İnşaat Yapı Metal Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin genel kurullarında, Bornova Belediyesi’ni Ahmet Sarı’nın karar tarihinden 31.03.2029 tarihinde kadar temsil etmesine ilişkin önerge meclise sunuldu. Önerge kapsamında şirketin genel kurul süreçlerinde belediye adına temsil yetkisinin Ahmet Sarı’da olmasını meclis üyeleri oy birliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi.

Yeni camiye isim kararı

Sarnıç Mahallesi, Filiz Sokak No: 10 adresinde, belediye tarafından tamamlanarak hizmete açılacak camiye ‘Sarnıç Mescid-i Aksa Camii’ adı verilmesi hakkında önerge meclis üyelerine sunuldu.

Beton santrali yerine yeni tesis ve hibe teklifi

Meclise mevcut beton santralin yetersiz kalması nedeniyle yeni bir beton santrali alınmasına yönelik önerge sunuldu. Önergede hem beton kalitesinin arttırılması hem de İzmir’e daha etkin hizmet sağlanması amacıyla yeni tesis kurulması talep edildi. Ayrıca mevcut beton santralinin sökülerek talep eden bir kamu kurumuna hibe edilmesi de teklif edildi. Önerge meclis üyelerinin değerlendirilmesinin ardından oy birliği ile ilgili komisyonlara sevk edildi.

Satış ya da kat karşılığı ihaleye oy çokluğu

Erzene Mahallesi 4677 ada 4 parselde kayıtlı 850,00 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışı veya kat karşılığı ihale edilmesini meclis üyeleri komisyonlarda değerlendirdi ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Mecliste gündem maddelerinin onaylanmasının ardından Bornova Belediyesi’nin 2025 yılı mali kesin hesabı komisyonlara sevk edildi.

İtirazların görüşülmesine oy birliği



Çamdibi - Altındağ Kesimi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kapsadığı alanda güneyde Sanat Caddesi, kuzeyde ve doğuda 5501 Sokak batıda ise 5627 Sokak ve 5635 Sokak arasında kalan yaklaşık 14 hektarlık bölgede hazırlanan UİP-351109506 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna ilan süresi içinde gelen itirazlar gündem maddesi olarak görüşüldü. İlgili madde oybirliğiyle imar komisyonuna sevk edildi.