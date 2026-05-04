Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova, Avrupa’nın enerji geleceğinde artık daha önemli bir role sahip. Sürdürülebilir enerji konusunda bölgenin en güçlü yerel yönetim ağlarından biri olan Energy Cities, Portekiz’in Guimaraes kentinde yaptığı genel kurulda önemli bir karara imza attı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gerçekleştirilen oylama sonucunda birliğin yönetim kuruluna seçilerek hem Bornova’yı hem de Türkiye’yi temsil etme yetkisi kazandı.

Klasik teknik sunumların dışına çıktı

Toplantıya çevrimiçi katılarak üyelere seslenen Başkan Eşki, klasik teknik sunumların dışına çıkarak anlamlı bir mesaj verdi.

Enerjinin tarih boyunca çatışmaların ana kaynağı olduğunu vurgulayan Eşki, yenilenebilir kaynak kullanımının aslında küresel barışın belirleyici faktörü olduğunu savundu.

Eşki’ye göre, enerjide dışa bağımlılığın gerilemesi ve sürdürülebilir modellerin yaygınlaştırılması yalnızca doğayı korumakla kalmayacak aynı zamanda savaşların temelindeki paylaşım sorunlarını da çözecek.

Avrupa devleriyle aynı masada

Bornova bu adımla beraber, sürdürülebilirlik konusunda Paris, Valencia ve Heidelberg gibi şehirlerle aynı yönetim kadrosunda yetki sahibi oldu.

Toplam 11 şehirden oluşan idari kadro, Avrupa’nın 2030 ve 2050 iklim planına giden yolda yerel yönetimlerin yapacağı hamlelere yön verecek.