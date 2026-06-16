Son Mühür / Atakan Başpehlivan Çiğli Belediye Meclisi Haziran ayı olağan meclis toplantısı Başkan Onur Emrah Yıldız’ın öncülüğünde belediye binasında gerçekleşti. Olağanüstü toplanan mecliste belediyeye ait 6 taşınmazın satışı görüşüldü.

6 taşınmazın satışı olağanüstü mecliste oylandı

Çiğli Belediyesi’ne ait 6 taşınmazın satışa çıkarıldığı olağanüstü meclis toplantısında çoğunluğu Harmandalı Mahallesi’nde yer alan belediye mülklerinin satışı ile ilgili meclis üyeleri fikirlerini ve görüşlerini söz konusu toplantıda tartıştı. Söz konusu satışlar ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Özgür Kaner: ‘Satılık Çiğli’ yazalım tek seferde bitsin

Meclis gerçekleşen oylamanın ardından belediye yönetimine eleştirilerde buluna AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Kaner, taşınmaz satışlarını eleştirerek, “Biz bunların hisseli olduğunu ve satma iradesinin ortaya çıktığını görüyoruz.

Belediyenin mali durumu ortada ancak bir satarak bir yere varamayacağımızı düşünüyoruz. Hisseli satışlarla ilgili prosedürün işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bu konuda aynı görüşte olmadığımızı düşünüyorum.

İkinci husus siyasi anlamda baktığımızda baştan beri size söylediğimiz şey Çiğli’nin geçmişten size kalan kötü bir mali tablosu var. İki yıl bitti üçüncü yıla girdik, bu borç ve satma çarkının içine sizin de girdiğinizi görüyorum. Dolayısıyla satarak bir yere varamayacağız. Çıkalım ‘Satılık Çiğli’ yazalım tek seferde bitsin. Satarak bir yere varabilen borçlu hiçbir yerde denk gelmedim” dedi.

Onur Emrah Yıldız: Siz doğmamış bebeğe don biçiyorsunuz

AK Partili Kaner’e yanıt veren Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ise daha önce hiç taşınmaz satışı yapmadığını hatırlatarak, “Biz hiç satış yapmadık. Siz doğmamış bebeğe don biçme gibi bir durum yapıyorsunuz. Daha satış yapılmadı ben sadece kararı aldım. Bu arada her hangi bir maaş sorunumuz yok Cuma günü çift maaş yatıracağız” şeklinde konuştu.

Yıldız ve Önler arasındaki sözlü tartışma tansiyonu yükseltti

Öte yandan, satışların onaylamasının ardından önerge ile ilgili görüşlerini aktaran AK Partili Kadir Önler ile Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız arasında sözlü bir tartışma gerçekleşti. Söz konusu tartışma Başkan Yıldız’ın, AK Partili Önler’in mikrofondan sesini kesmesiyle sonlandı.

Çiğli Belediyesi ait satışa çıkarılan taşınmazlar şu şekilde:

Harmandalı Mahallesi 2160 ada 1 parsel – 4502,40 m² (Konut imarlı, 7 kat)

Harmandalı Mahallesi 2161 ada 2 parsel – 3432,60 m² (Konut imarlı, 7 kat)

Harmandalı Mahallesi 2159 ada 1 parsel – 1.143 m² (Ticaret imarlı, 3 kat)

Harmandalı Mahallesi 2400 ada 10 parsel –2154,11 m² (Ticaret + Konut imarlı, 4 kat)

Küçük Çiğli Mahallesi 31665 ada 1 parsel – 780,05 m² (Konut + Ticaret imarlı, 8 kat)

Küçük Çiğli Mahallesi 31666 ada 3 parsel – 69,49 m² (Konut + Ticaret imarlı, 3 kat)