Son Mühür/Hüseyin Demir Çiğli Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın yönetiminde tek oturumda gerçekleşti. Çiğli Belediyesi, belediyenin ve bağlı iştirak şirketlerinin vergi dairelerine olan birikmiş borçlarını kapatmak için önemli bir adımı gündemine aldı. Belediye Meclisine sunulan önergeye göre; mülkiyeti Çiğli Belediyesi’ne ait bazı taşınmazların Maliye Hazinesine devredilmesi ve borçların bu yöntemle mahsup edilmesi planlanıyor. Önergede aynı zamanda konuyla ilgili protokollerin imzalanması ve tapu devir işlemlerinin yürütülmesi ve takibi hususlarında Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a yetki verilmesi yer alırken ilgili komisyonlara acil koduyla gönderildi. Önerge komisyonda oy çokluğu ile geçti. Çiğli Belediye Meclis toplantısı 1 Eylül'de gerçekleşecek.

İstifa eden üyeler komisyonlara yeniden seçildi

Çiğli'de bazı meclis üyelerinin, CHP parti üyeliğinden istifa etmeleri nedeniyle İhtisas Komisyonlarının Üyelikleri tamamlanması amacıyla seçim yapılması ile ilgili konu görüşüldü. Komisyonlarda yer alan isimler tekrar okunarak oylandı. İstifa eden meclis üyeleri bağımsız olarak komisyonlara yeniden seçildi. YENİ Parti’deki üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından komisyonlar yeniden belirlenecek. Çiğli Belediye Meclisi’nde 12 Üye Yeni Parti’de yer alıyor. Değişikliklerden sonra Çiğli Meclisi'nde CHP'de başkanla birlikte 10 kişi kaldı.

“Bülent Bingöl: CHP’yi her zaman baba ocağı olarak gördüm”

CHP’den istifa ettiğini söyleyen Çiğli Belediye bağımsız meclis üyesi Bülent Bingöl, “Çok uzun bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde aktif olarak siyaset görevinde bulundum. CHP’yi her zaman baba ocağı olarak gördüm. 28 Temmuz itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettim. Mecliste bağımsız bir üye olarak görev alıyorum. Bağımsız meclis üyesi olarak Çiğli’yi temsil ediyorum. Kendi adıma konuşuyorum, diğer arkadaşları tenzih ediyorum. İstifam bir zorunluluk üzerine gerçekleşti. Şimdiye kadar 2,5 yıldır sizin listelerinizden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçilerek meclis üyesi oldum. Her ne kadar bağımsız olsam da nereden seçildiğimi ve kimlerle beraber seçildiğimi bilerek çalışmalarımı da bundan sonra ona göre yürüteceğimi kamuoyunun takdirine sunar, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“AK Parti’den Pazar yeri tepkisi”

Çiğli’de Pazar yerlerini modern bir şekilde olması gerektiğini belirten AK Partili Meclis Üyesi Yeşim Tuncer, “Pazar yerlerinin üstlerinin kapanmaması, verilen sözlerin yerine getirilmemesi sorunlardan birini oluşturuyor. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağdur edildiği bu durum canlarını sıkıyor. Göreve geldiğiniz iki buçuk yıldan beri çözülemeyen pazar yerlerinin üstünün kapatılmaması belediyenin sorunlarından biridir. Önceki dönemde Pazar yeri için 500 pazarcı esnafından 60.000 lira, yani toplamda 30 milyon lira para toplandı. Toplanan bu para Çiğli Belediye Spor'a bağış adı altında toplandı. Pazar esnafı da pazar yerinin üstü kapansın diye, bu parayı vermiş. Ortada CHP'li eski belediyenin ve sizin bu anlamda yapmış olduğunuz bir girişim bulunmuyor. Toplanan bu kaynağa rağmen Pazar yerinin üstün halen kapalı. Bu parayı belediyenin toplamaya normalde kanunen hakkı yok. Bu pazar yerinde geçen hafta bir vatandaşımızın kafasına çadır düşmüş ve kafatası çatlamıştır. Ayrıca Anadolu Caddesi'nin dibinde olan bu pazar yerinde bir şemsiyenin caddeye uçması durumunda telafisi imkânsız zincirleme kazalar olabilir. Üstü açık olan bu pazar yerlerinin acil ıslah edilmesi, modern bir pazar alanına dönüştürülmesi şarttır. Çiğli halkı bizden hizmet beklemektedir. Gerekli aciliyetin gösterilmesini bekliyor, toplanan paraların ve verilen sözlerin takipçisi olacağımızı belirtiyor” ifadelerini kullandı.

“Pazar yeri bir yatırımcı vasıtasıyla üzeri kapatılacak”

AK Partili Tuncer’in açıklamalarına yanıt veren Başkan Onur Emrah Yıldız, “Yeni Mahalle pazar yerini herkes bilir. Orası Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı plan değişikliğiyle açık otopark alanı olarak işlendi. Oranın mülkiyeti Hasan Gültekin, Hacı Mehmet Gültekin ailesine ait. Yan tarafındaki L şeklindeki arsayla beraber bir imar transferi teklifinde bulunduk, ne yazık ki kabul etmediler. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokrasisiyle görüştük, orayı açık otopark olarak planlı biz işledik, Büyükşehir'de onaylandı diyelim. Küçük Çiğli pazar yeriyle ilgili Mustafa Bakırcı arkadaşımız bir yatırımcı buldu. Bu yatırımcıyla belediyenin şirketine verilen yetki kapsamında bir yap-işlet-devret projesi Fen İşleri tarafından takip ediliyor. Çok yakın zamanda, 25 yıllığına tahsisi yapılmış olan buranın, kökü ESHOT arsası olan bu arazinin tahsisini müteakip Büyükşehir Belediyesi'nden gerekli izinleri almamızla birlikte teknik olarak projesinin uygun olması halinde bir yatırımcı vasıtasıyla üzeri kapatılacak” ifadelerine yer verdi.

“Geçmiş dönem borçlarının sonuna kadar araştırılmasını istiyoruz”

Dilek ve temenni bölümünde söz hakkı alan MHP’li meclis üyesi Aşur Eren Kaya, “Ben burada Yeşim Hanım'a sonuna kadar katılıyorum Sayın Başkanım. Siz 'Yaptıklarına inanmıyorum' diyorsunuz, bence hiç o konuya girmeyin… Ben yaptıklarına inanıyorum. Bundan önceki dönemin belediye başkanının, hatta biraz daha ileriye gidip araştırılmasını talep edeceğiz. Hatta buradan İmar Müdürümüze, Ruhsat Müdürümüze, kendilerine de sesleniyorum; onlar da gerekli çalışmaları yapsınlar. Yaşadığımız sorunların birçoğunu biz geçmişten aldık, devraldık. Enkaz devraldık. Bugün hâlâ burada plan, proje konuşamıyorsak Sayın Başkanım, bu bizim geçmişten aldığımız enkazın eseridir. Bunun da araştırılması için biz de sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum. Yeşim Hanım'a da sonuna kadar destek veriyorum bu konuda” ifadelerini kullandı.