Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'de yaşayan vatandaşların kent yönetiminde bizzat yer alabildiği "Yurttaş Meclisi" uygulaması, ikinci dönemiyle büyüyerek yoluna devam ediyor.

Şehrin geleceğinde "benim de bir sözüm olsun" diyen İzmirliler için başvuru süreci 17 Haziran itibarıyla başlıyor.

Kentin yönetiminde söz sahibi olun

Yurttaş Meclisi, yalnızca şikayet iletilen ya da görüşlerin paylaşıldığı bir yer değil. Yurttaş Meclisi; tarımdan ulaşıma, sağlıktan çevre politikalarına kadar kentin ana sorunlarını, veriler ışığında uzmanlarla beraber tartışılan bir "karar üretim merkezi" gibi çalışıyor.

İkinci dönem kimler başvurabilir?

İlk etapta sınırlı ilçede hayata geçirilen bu model, şimdi daha kapsamlı bir alana yayılıyor. İkinci dönem başvuru sürecine dahil edilen ilçeler ise şu şekilde;

Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar, Gaziemir, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca ve Kemalpaşa.

Başvuru yapmak isteyen İzmirlilerin dikkat etmesi gereken iki önemli kriter var:

18 yaşını doldurmuş olmak.

Başvuru yapılan ilçede en az 5 aydır ikamet ediyor olmak.

Şartları sağlayanlar, 17-26 Haziran 2026 tarihleri arasında sürece dahil olmak için başvuruda bulunabilir.

Seçimler nasıl yapılıyor?

Katılımcılar; yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum gibi özellikler dikkate alınarak, "Yurttaş Piyangosu" yöntemiyle belirleniyor.

Gönüllü olan katılımcılar, sürece başlamadan önce farklı farklı eğitimlerden geçiyor. Sonrasında, mahallelerindeki ya da ilçelerindeki sorunları ele alıp, uygulanabilir çözüm önerileri geliştiriyorlar.

Nasıl başvurulur?

"Katıl ve Değişimin Parçası Ol" çağrısına katılmak isteyen vatandaşlar, 'izmiryurttasmeclisiizmirbel' web adresine girerek detaylı bilgi alabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.

Daha fazla bilgi ya da teknik destek için 153 numaralı Hemşehri İletişim Merkezi’ni (HİM) arayarak iletişime geçebilirler.