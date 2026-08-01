Son Mühür / Osman Günden - İzmir’de bu yaz kültür ve sanat rüzgarları esiyor. Çiğli Belediyesi Mahalle Tiyatro Günleri kapsamında ilk gösterimini sundu. Çiğli’nin EVKA 2 Mahallesi Pazaryeri’nde gerçekleşen tiyatro oyununu Üzeyir Tavuş'un yazıp yönetti. Tavuş’un ‘Depremden Korkmuyoruz’ isimli çocuk oyunu, Çiğlili minikler tarafından çok beğenildi. Oyun, çocuklara hem eğlenceli anlar yaşattı hem de olası bir deprem durumunda neler yapılması gerektiğini eğitici bir dille anlattı.

Depremde ne yapılması gerektiğini çocuklara anlatan oyun sayesinde minikler, deprem anında neler yapılması gerektiğini öğrendi. Birbirinden renkli karakterlerin olduğu ve interaktif anlatımıyla dikkati çeken oyun, izleyicisinden büyük alkış topladı.

Sırada hangi mahalleler var?

“Depremden Korkmuyoruz” adlı çocuk oyunu, önümüzdeki günlerde Çiğli’nin farklı mahallelerinde de sergilenecek. Tiyatro, 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Evka 5 Mahallesi Pazaryeri'nde, 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri'nde ve 27 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da ise Yenimahalle Pazaryeri'nde minik izleyicileriyle buluşacak.

Başkan Onur Emrah Yıldız’dan davet var

Sanatın ve özellikle tiyatronun çocukların gelişimine katkı sağlayan önemli bir etkinlik olduğunu belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, tüm çocukları ve ailelerini bu eğitici eğlenceye davet etti. Başkan Yıldız, “Çocuklarımızın yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini önemsiyoruz. Mahalle Tiyatro Günleri ile kültür ve sanatı kentimizin her mahallesine taşıyor, çocuklarımızı nitelikli tiyatro oyunlarıyla buluşturuyoruz. 'Depremden Korkmuyoruz' oyunu da çocuklarımıza afet bilincini eğlenceli ve öğretici bir dille aktarıyor. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini önümüzdeki gösterilerimize bekliyoruz. Çiğli'de kültür ve sanat etkinliklerimizi yıl boyunca her yaştan vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.