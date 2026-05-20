Son Mühür / Yağmur Daştan - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilçenin en değerli ve hızla büyüyen bölgelerinden Sasalı’da yaşanan imar planı krizine dair Son Mühür’e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bölgedeki planlama yetkisinin tamamen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda olduğunu hatırlatan Yıldız, geçmişten bu yana TEMA, Devlet Su İşleri (DSİ) ve mülkiyet sahiplerinin açtığı davalar nedeniyle mahkeme duvarına toplayan Sasalı için daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iki etaplı, bütüncül bir çözüm formülü geliştirdiklerini hatırlattı. Planın iki yıldır kapalı olduğunu belirten Başkan Yıldız, uzayan süreç nedeniyle hem yatırımcıların mağdur olduğunu hem de Çiğli Belediyesi’nin emlak vergisi ve ruhsat harcı alamayarak ciddi bir ekonomik kayba uğradığını vurguladı.

“Doğal sit alanlarda belediyelerin yetkisi yok”

Sasalı planlarının geçmişi hakkında bilgiler vererek açıklamalarına başlayan Başkan Yıldız, “Sasalı plan konusunda bakanlığa bağlı taşra teşkilatı olarak Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü ile beraber yetkiyi öneri plan olarak eskiden belde belediyeyken İzmir Büyükşehir’e öneri plan yetkisi verilmiş. Burası doğal sit alan; burada bakanlık yetkilidir. Doğal sit alanlarda belediyelerin yetkisi yoktur. Sasalı eskiden belde belediyesi olduğu dönemde 2009’a kadar buradaki plan çalışmasını o dönemdeki belde belediyelerinin ekonomik yapısı o kadar yeterli olmadığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi bir öneri plan sunmuş. Bununla ilgili de TEMA Vakfı, çeşitli mülkiyet sahipleri ve Devlet Su İşleri’nin açmış olduğu davaların kimi kazanılmış kimi ise kaybedilmiş” dedi.

“Neden kapalı olduğunu bilmiyorum”

Çiğli Belediye Başkanı olduktan sonra Sasalı kararlarının mahkeme kararıyla iptal edildiğini belirten Başkanı Yıldız, “Ben göreve geldikten sonra Sasalı kararlarını mahkeme kararıyla iptal edildiğini duyduk. Hiç yetkimiz olmamasına rağmen Çiğli sınırlarında olduğu ve Çiğlilileri ilgilendirdiği için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gittik ve kapıyı çaldık. Buradaki planın neden iptal olduğunu sorduk. Köyün merkezinde arka tarafa doğru olan yerde DSİ’nin kanaleti var. Bu fabrikalar da DSİ’nin kaneletinin dikine kalmasından dolayı DSİ’nin açtığı bir dava var. TEMA Vakfı’nın da bir dava var. Burası tarımsal alan, sit alanı. Bir de vatandaşın plan yaparken açtığı davalar var. İzBB ile masaya oturduğumuzda bunu çözmek için Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Burada yapılan çok sayıda inşaat var; burası Çiğli ve İzmir’in villa ihtiyacını karşılayan bir bölge. Burada villa fiyatların 1 milyondan başlayıp 3 milyon dolara kadar giden bir yer. Bana ‘Sizin yetkiniz yok ama işin içinde olun, İzBB’ye de bizim hassasiyetlerimizi gözetebilecekleri bir plan sunun. Biz onlarla görüşüp bu işi hızlandıralım’ dediler. Biz de dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Beyi ziyaret ettik. Onların da çok güzel bir önerisi oldu: Plan iptalinin tekrar gerçekleşebileceğini, biz yeni plan dahi yapsak tekrar planın iptal olabileceğini ama villa bölgesinin bu işten etkilenmemesi için Sasalı’ya iki etaplı bütüncül bir plan yapalım. ‘Sasalı 1’ köyün içi ve fabrika, ‘Sasalı 2’ ise villaların olduğu yer. Bu planı Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü’ne götürdüler. Bakanlığımıza bağlı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler. Planın şifahi olarak gayet güzel olduğu söylendi ama yaklaşık 2 yıldır kapalı. Neden kapalı olduğunu ben de bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Yatırım yapanların ciddi mağduriyeti var”

“Açıkçası çok da müdahale etmek istemiyorum” mesajı veren Başkan Yıldız, “Plan konusunda belediye başkanlarının devreye girmesi bazen yanlış algılara ve dedikodulara temayül edebileceği için kenarda bekliyorum ama o bölgedeki insanların, özellikle yüksek kapasitede yatırım yapanların ciddi mağduriyeti var. İki yıl oldu, Çiğli Belediyesi’nin bundan dezavantajı ne? Bu bölgeden emlak vergisi alamıyoruz. Yapılan inşaatların yüzde 75 yol katılım payları ve ruhsat harçları da gelmediği için Çiğli Belediyesi de bundan ekonomik olarak olumsuz anlamda etkileniyor” diye konuştu.