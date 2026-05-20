Son Mühür/ Osman Günden- İzmir, 16-17 Mayıs tarihlerinde ilk kez düzenlenen barbekü temalı bir yaşam festivaline ev sahipliği yaptı. Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki L’Aura Garden’da gerçekleştirilen İzmir BBQ Fest, iki gün boyunca binlerce lezzet tutkununu ağırladı. Organizasyon, Ali Kolcu, Anıl Samancı, Caner Samancı ve Tufan Akbay ortaklığında hayata geçirildi. Şehrin ilk barbekü festivali olma özelliğini taşıyan etkinlik, katılımcılardan çok ilgi gördü.

Geniş bir sponsor desteğiyle düzenlenen festivalde Mistral Carrera etkinlik sponsoru, Arkas Otomotiv ise araç sponsoru olarak yer aldı. Katılımcılar, Mady Dans Kursu’nun sergilediği özel performansları izledi ve Stüdyo Box tarafından hazırlanan interaktif alanlarda vakit geçirdi.

Ünlü lezzet duraklarının önünde uzun kuyruklar oluştu

Festival alanında İzmir’in tanınmış gıda markaları stant açtı. Kentin simge işletmelerinden Dönerci Vedat, Aslanboğa Kokoreç ve Yossi Alaçatı gibi markaların önünde uzun kuyruklar meydana geldi. Ziyaretçiler, barbekü ateşinde pişen özel et ürünlerini, sokak lezzetlerini ve kişiselleşmiş tarifleri yerinde deneme fırsatı buldu.

Etkinlik sadece yemek tadımıyla da sınırlı kalmadı. Nif Bağları Workshop Alanı'nda düzenlenen atölyelerde gastronomi profesyonelleri ve usta şefler sahne aldı. Şefler, doğru barbekü teknikleri ve et marine etmenin sırları hakkında canlı sunumlar yaptı ve bilgiler paylaşıldı.

Konserler ve yarışmalar tempoyu artırdı

Festivalin ana sahnesi olan Adil & İdil Kuyumculuk Sahnesi'nde ise hafta sonu boyunca eğlence hakimdi. Konserler, DJ performansları ve dans şovları ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Ayrıca alan içinde kurulan özel parkurlarda güce ve hıza dayalı ödüllü yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmalar özellikle genç katılımcıların ilgisini çekti.

"Katılım beklentilerimizin çok üzerine çıktı"

Organizasyon Koordinatörü Ali Kolcu, festivalin ardından yaptığı açıklamada gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. İzmir’de daha önce yapılmamış tematik bir gastronomi festivalini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Kolcu, şunları söyledi:

"İzmirlilerin gösterdiği katılım beklentilerimizin çok üzerinde gerçekleşti. İzmir BBQ Fest, sadece barbekü meraklılarını değil, hafta sonu kaliteli vakit geçirmek ve eğlenmek isteyen herkesi bir araya getirdi. Tüm sponsorlarımıza ve katılımcı markalarımıza teşekkür ederiz."

Her iki gün de saat 11:00 ile 21:00 arasında açık olan festival, geride renkli görüntüler bırakarak sona erdi. Etkinliğe dair detaylar ve gelecek dönem projeleri "izmirbbqfest.com.tr" adresinden takip edilebiliyor.

