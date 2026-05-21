Son Mühür/Selda Meşe- Çiğli Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği “Engelsiz Şenlik” etkinliğinde Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı öğrencileriyle bir araya gelerek renkli görüntülere sahne oldu.

Kasaplar Meydanı'nda son bulan bandolu korteje belediye meclis üyelerinden, sivil toplum kuruluşlarına kadar çok sayıda vatandaş eşlik etti.



Renkli görümtülere ev sahipliği yapan şenlikte olarak ZİÇEV öğrencileri halk oyunları gösterisi gerçekleştirirken, ZİÇEV anneleri Harmandalı, Payduşka ve Damat Halayı performanslarıyla izleyenlerden büyük beğeni topladı..

Katılımcıların ve öğrencilerin müzik eşliğinde doyasıya eğelndiği program, engellilerin sevgi ve dayanışma ile alışabileceğini bir kez daha göstermiş oldu.



"Engelliler Haftası, engelleri birlikte aşmak için bir çağrıdır"



Zihinsel engelli bireylerin doğru fırsatlar sunulduğunda hayatın her alanında başarılı olabileceğini belirten ZİÇEV İzmir Şube Başkanı Nilgün Öztürk , “Bugün burada, ZİÇEV’li gençlerimizin her şeyi başarabileceğini göstermek için toplandık. Engelliler Haftası yalnızca farkındalık yaratmak için değil; aynı zamanda toplum olarak birbirimize daha sıkı kenetlenmek ve engelleri birlikte aşmak için bir çağrıdır. Sevgiyle, sabırla ve destekle hiçbir engel aşılamaz değildir” dedi.

"‘Engelsiz Çiğli’ hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"



Engelliler Haftası kapsamında birlik, sevgi ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Burada sevginin, dayanışmanın ve eşit yaşam hakkının ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte gösteriyoruz. Engelli bireylerimizin hayatın her alanında var olabilmesi, sosyal yaşamın içinde özgürce yer alabilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Çiğli Belediyesi olarak ‘Engelsiz Çiğli’ hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; gerçek belediyecilik yalnızca yol yapmak, bina inşa etmek değil, insanların hayatına dokunabilmektir. Sahnede izlediğimiz her gösteri bizlere bir kez daha gösterdi ki; sevgi varsa engel yoktur. ZİÇEV’li çocuklarımızın ve gençlerimizin azmi, enerjisi ve yetenekleri hepimize umut verdi. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen ZİÇEV ailesine, belediye çalışanlarımıza ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.