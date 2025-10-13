Son Mühür / Osman Günden - İzmir Çiğli Belediyesi'nde sular durulmuyor. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yürürlükte olduğu halde Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, memur emekçilerinin sosyal denge tazminatını brüt 33 bin liradan 13 bin liraya düşürdü. Verilen karar büyük tepki toplarken, ayı zamanda da “hukuksuz ve keyfi” olarak değerlendirildi. Belediye emekçileri tarafından bu kararın TİS'i açıkça ihlal ettiği belirtilirken emekçiler tarafından, "Emeğin hakkını koruyacağına söz veren bir belediye başkanından bunu beklemezdik." ifadeleri kullanıldı.

"Çiğli Belediyesi emekçilerin onurunu iade etmelidir!"

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulunan Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, "Toplu iş sözleşmesi yürürlükteyken, memur emekçilerin sosyal denge tazminatında tek taraflı bir indirime gidilmesi, açık bir hak gaspıdır. Bu karar, emekçinin cebine uzanmak, alın terinden çalmak anlamına gelir. Çiğli Belediyesi yönetimi bu keyfi uygulamayı derhal geri çekmeli, emekçilerin onurunu iade etmelidir.

Tasarruf, emekçiden değil, makamdan başlar. Lüks araçlardan, gereksiz temsil giderlerinden, gösterişli reklam bütçelerinden tasarruf yapabilirsiniz ama emekçinin alın terinden yapamazsınız! Çiğli Belediyesi, çalışanının sofrasına göz dikmiştir. Bu anlayış sosyal belediyeciliğin değil, emeğe düşman bir yönetim anlayışının sonucudur. Bu karar sadece bir maddi kayıp değil, emekçiye verilen değerin sorgulanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yetkili sendikaya tepki!

Çiğli Belediyesi’nde yetkili sendika olan Tüm Bel-Sen’in sessizliği de tepki toplarken Erdağ, "Bir sendikanın varlık nedeni, üyelerinin haklarını korumaktır. Emekçinin hakkı gasp edilirken sessiz kalan sendika, görevini yapmıyor demektir. Sessizlik, onay anlamına gelir. Tüm Bel-Sen bu haksız karara karşı sesini yükseltmek zorundadır. Emekçinin değil, işverenin yanında durmak sendikacılık değildir." dedi.

Çiğli Belediyesi'ne çağrı!

Çiğli Belediyesi'ne bir çağrıda bulunan Erdağ, "Bizim mücadelemiz hak, adalet ve emeğin mücadelesidir. Hiçbir belediye başkanı, hiçbir yönetici, toplu sözleşmeyi hiçe sayarak emekçinin hakkına el uzatamaz. Bugün Çiğli’de yapılan, yarın başka bir kentte emekçiye karşı emsal gösterilmemelidir. Bu karar geri çekilene kadar, Çiğli’deki emekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün susarsak, yarın başka bir belediyede başka emekçinin hakkı gasp edilir.

Biz buna izin vermeyeceğiz. Çiğli Belediyesi’nde yaşanan bu uygulama sadece yerel bir mesele değil, Türkiye’de kamu emekçilerine karşı yürütülen baskı politikalarının bir parçasıdır. Emekçiyi koruyacağına söz verenler, ilk fırsatta emeğin hakkına göz dikiyorsa, orada ne adalet kalır ne vicdan. Biz Tüm Yerel Sen olarak emekçilerin yanındayız. Bu haksız uygulama son bulana kadar mücadelemiz sürecek. Emeğin onuru, bu ülkenin onurudur." dedi.

Çiğli Belediyesi’ndeki memur emekçileri ve Tüm Yerel Sen önümüzdeki günlerde konuyla ilgili basın açıklaması yapacağını ve sendika kaynakları, konuyu gerekirse yargıya taşıyacaklarını ifade etti. Aynı zamanda, “Bu sadece bir ücret değil, bir onur meselesidir.” mesajı verildi.