İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı yeni “Yolculuk Kuralları Yönetmeliği” taslağı, belediye meclisinde Hukuk Komisyonu tarafından onaylandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs şoförleri, toplu taşıma araçlarında seyahat kurallarını uygulamakla birinci derecede sorumlu olacak. Huzur ve güvenliği bozan yolcuları uyarabilecek, uyarılara uymayanların ise yolculuklarını sonlandırabilecek.

Ayrıca, otobüslere zarar veren kişilere ilişkin olayların fotoğrafla belgelenip tutanak altına alınması zorunlu hale geliyor. Suçüstü yakalanan kişilerin ise fiziksel müdahale olmaksızın araçta bekletilmesi ve derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerekecek.

İlgili madde şöyle;

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troylebüs Genel Müdürlüğü Yolculuk Kuralları Yönetmeliği Taslağı”nın, Hukuk Komisyonunca; “İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Yolculuk Kuralları Yönetmeliği Taslağı’nın Hak ve Yetkiler başlıklı 5. maddenin; ‘ESHOT Genel Müdürlüğü toplu ulaşım araçlarını kullanan şoförler seyahat kurallarının otobüslerde uygulanmasından birinci derecede görevli, yetkili ve sorumludur. Seyahat süresince eylemleri ile otobüs içerisinde huzur ve güvenliği bozan, otobüslerin araç ve gereçleri ile oturma ve ayakta durma alanlarına kasten zarar veren veya zarar vermeye teşebbüs eden kişiler şoför tarafından uyarılır. Uyarıları dikkate almayan kişilerin yolculuğu şoför tarafından sonlandırılır. Ayrıca otobüslere kalıcı zarar veren kişilerin fiilleri, zararın tazmini yönünden bir tutanakla tespit edilir ve fotoğrafla delillendirilir. Şoför veya yolcular tarafından suçüstü yakalanan kişi uyarılarak araçta kalması sağlanır; araç kapıları kapatılır ve kişiye kesinlikle fiziksel müdahalede bulunulmaz. Derhal kolluk kuvvetlerine bildirilir. Kolluk kuvvetleri olay yerine ulaşıncaya kadar ilgili kişi ya da kişiler otobüste bekletilir.” şeklinde değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi.