Son Mühür- Çiğli Belediyesi yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Mahalle Sinema Günleri'nin ilk gösterimi Egekent Mahallesi Tören Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. "Vizontele" filminin izlendiği gecede patlamış mısırını, çekirdeğini, içeceğini hatta pizzasını alan vatandaşlar, aileleri ve komşularıyla birlikte açık havada sinema keyfi yaşadı.

Farklı mahallelerde sinema şöleni devam edecek

Mahalle kültürünü güçlendirmeyi ve vatandaşları sosyal etkinliklerde buluşturmayı amaçlayan Mahalle Sinema Günleri, farklı mahallelerde devam edecek. Etkinlik takvimi kapsamında 3 Ağustos Pazartesi günü Evka-5 Mahallesi Pazar Yeri'nde "Aile Arasında", 5 Ağustos Çarşamba günü Yakakent Mahallesi'nde "Sen Kiminle Dans Ediyorsun?", 10 Ağustos Pazartesi günü ise Cumhuriyet Mahallesi Pazar Yeri'nde "DeliDumrul" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Başkan Onur Emrah Yıldız: "Komşuluk ilişkilerini güçlendiriyoruz"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Mahalle Sinema Günleri'nin gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi; "Mahalle Sinema Günleri ile amacımız, yaz akşamlarını sadece bir film gösterimiyle değil; komşuluk ilişkilerini güçlendiren, aileleri aynı ortamda buluşturan sıcak bir mahalle buluşmasına dönüştürmek. İlk gösterimimizde hemşehrilerimizin yoğun katılımı bizleri çok mutlu etti. Çocukların, gençlerin ve büyüklerimizin aynı meydanda bir araya gelmesi, paylaşım ve dayanışma kültürünü de güçlendiriyor. Yaz boyunca farklı mahallelerimizde vatandaşlarımızla buluşmayı sürdürecek, kültür ve sanatı Çiğli'nin her köşesine taşımaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi yıldızların altında sinema keyfini birlikte yaşamaya davet ediyorum."