Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek ve kırsal yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı tarımsal kalkınma modellerinden birini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın vizyonu doğrultusunda şekillenen yeni dönemde; Tarımsal Hizmetler, Kırsal Hizmetler ve İZTARIM AŞ birimleri eşgüdümlü bir çalışma içerisine girdi. Akademik kadroların da dahil olduğu "Kırsal Çalışma Grubu" aracılığıyla, artan maliyetler altında ezilen çiftçiye can suyu verilirken, tarladan sofraya uzanan süreçte aracıların etkisi minimize edilerek hem üretici hem de tüketici koruma altına alındı.

Üretici kooperatiflerine dev bütçeli finansal kalkan

Yerel ekonominin can damarı olan kooperatifçiliği merkeze alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki yıllık süreçte üreticilere 694 milyon liralık dev bir kaynak aktardı. Çiftçinin üretim maliyetlerini düşürmek ve katma değerli ürün miktarını artırmak amacıyla ekipman desteğinden hastalıklara müdahale projelerine kadar her aşamada finansal destek sağlandı. Başkan Tugay’ın bizzat katıldığı saha toplantılarıyla ihtiyaçların nokta atışı belirlenmesi, yardımların etkinliğini artırdı. Planlı kalkınma stratejisinin bir sonucu olarak belediyenin 2026 yılı tarımsal destek bütçesi 1 milyar 400 milyon lira seviyesine yükseltilerek tarihi bir rekora imza atıldı.

Tarımsal üretimde verimlilik ve Modern mücadele dönemi

Tarladaki mahsulün hem kalitesini hem de dayanıklılığını artırmak için teknik bir seferberlik başlatıldı. Üreticilere binlerce zeytin ve incir kasası dağıtılırken, bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan bordo bulamacı, göztaşı ve ardıç katranı gibi materyaller ücretsiz olarak ulaştırıldı. Akdeniz meyve sineği ve incirdeki ekşilik böceğine karşı binlerce feromon tuzak dağıtımı yapılarak biyoteknik mücadele yöntemleri yaygınlaştırıldı. Ücretsiz toprak analizleri sayesinde doğru ürünün doğru toprağa ekilmesi sağlanırken, 11 bini aşkın yabani ağaca yapılan aşılama çalışmalarıyla doğadaki potansiyel ekonomiye kazandırıldı.

Yüz binlerce fidan ve uzman eğitim desteği

İzmir’in havza bazlı doğal yapısını korumak adına tıbbi aromatik bitkilerden atalık tohumlara kadar geniş bir yelpazede fide ve fidan desteği sunuldu. Toplamda 291 bin fidan, 179 bin fide ve 20 bin paket tohum toprakla buluşturulurken, bu sürecin sadece dağıtımla sınırlı kalmaması sağlandı. Belediyenin uzman ziraat mühendisleri, köyleri ziyaret ederek yeni türlerin dikimi, bakımı ve modern hasat teknikleri konusunda çiftçilere yerinde eğitimler vererek verimliliği maksimum düzeye çıkardı.

Dikili’de 85 milyonluk su devrimi ve modern sulama yatırımları

Kuraklık tehdidine karşı İzmir tarihinin en önemli su yatırımlarından biri Dikili’de hayata geçirildi. 85 milyon liralık bir bütçeyle tamamlanan Yahşibey Sulama Göleti İletim Hattı, bölgedeki 545 çiftçinin tarlasını suyla buluşturdu. 62 kilometre uzunluğundaki bu devasa hat, yüksek basınçlı damla sulama sistemi sayesinde su israfını yüzde 50 oranında azaltırken 8 bin 600 dekarlık alanı tarıma elverişli hale getirdi. Ayrıca kentin dört bir yanında 14 yeni hayvan içme suyu göleti açılırken, mevcut gölet ve sulama tesislerinin onarımıyla hayvancılık ve tarım alanında su güvenliği sağlandı.

Hayvancılıkta koruyucu sağlık ve balıkçıya girdi desteği

İzmir’in güçlü olduğu büyükbaş hayvancılık sektöründe, şap hastalığı ve buzağı ölümlerini durdurmak için önleyici sağlık kitleri devreye alındı. 14 ilçede dezenfektan ve tıbbi set dağıtımlarıyla genç hayvan varlığı koruma altına alındı. Denizlerdeki küçük ölçekli balıkçılar da bu desteklerden mahrum bırakılmadı; 752 tekne sahibine bakım malzemesi ve kooperatifler üzerinden buz makinesi desteği ulaştırılarak deniz emekçilerinin maliyetleri düşürüldü. Ayrıca Ekopazar İzmir projesiyle kente 18 yeni organik üretici kazandırılarak sağlıklı gıda ekosistemi genişletildi.

İZMAR mağazalarıyla halkın sofrasına güvenli ve uygun gıda

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla kurulan tanzim satış mağazası İZMAR, kısa sürede İzmir’in en güvenilir gıda duraklarından biri oldu. 19 sabit mağaza ve gezici birimlerle 20 noktada hizmet veren İZMAR, yerli üreticinin süt ve et ürünlerini doğrudan halka sunuyor. Bayındır Süt Fabrikası ve Ömedis Et Entegre Tesisi’nde işlenen tonlarca ürün, piyasa koşullarına göre çok daha uygun fiyatlarla vatandaşın sofrasına ulaşıyor. Mağaza sayısının kısa sürede 40’a çıkarılması hedeflenirken, Türkiye genelindeki 20 kooperatifle yapılan anlaşmalar sayesinde raflarda tam bir üretici dayanışması sergileniyor.

Toprağın genç aklı ve kırsal mahalle kimlik projeleri

Kırsal Hizmetler Dairesi, İzmir’in köylerini sosyo-ekonomik açıdan karış karış analiz ederek "Kırsal Mahalle Kimlik Kartları" oluşturdu. Bu dijital rehber sayesinde her bölgenin potansiyeli ve ihtiyaçları CBS veri tabanına kaydedildi. Gençlerin köylerini terk etmemesi için başlatılan "Toprağın Genç Aklı" projesi kapsamında yüzlerce gençle anketler yapılarak yeni istihdam modelleri geliştirildi. Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımlarının doğaya zarar vermeden konumlandırılması için belirlenen ilke kararlarıyla, tarım topraklarının korunması güvence altına alındı.

İzmir’in gıda güvenliği başarısı Milano Paktı ile tescillendi

Evsel atıkların bokaşi kompost setleriyle toprağa geri kazandırılmasından kent bostanlarına kadar yürütülen tüm bu sürdürülebilir gıda politikaları, İzmir’i uluslararası arenada zirveye taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde 300’den fazla seçkin şehrin yer aldığı Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı’na (MUFPP) imza atarak gıda güvenliği konusundaki başarısını global düzeyde tescil ettirmiş oldu.