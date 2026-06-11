Osman Günden / Son Mühür - Çiğli Belediyesi, ilçede ikamet eden veya eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek amacıyla hizmet veren ÇİBEM’in kapılarını yeni dönem için açıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik ücretsiz hazırlık kurslarının ön kayıtları 22 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Ağustos Cuma günü mesai bitimiyle sona erecek. Yaklaşık bin öğrencinin geleceğe hazırlanacağı merkezde, eğitim kalitesini en üst düzeyde tutmak amacıyla 2, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde hazır bulunuşluk sınavları gerçekleştirilecek. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve ailelerin bütçesine katkı sunmayı amaçlayan kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 35 52 numaralı çağrı merkezinin 2415, 2416 ve 2417 dahili hatlarından yetkililere ulaşabilecek.

Modern sınıflarda nitelikli eğitim

ÇİBEM bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri, çağdaş dersliklerde ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla tamamen uyumlu bir şekilde sürdürülüyor. Alanında uzman eğitim kadrosu tarafından verilen dersler; 5, 6, 7, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin yanı sıra lise mezunu gençleri de kapsıyor. Öğrencilerin hem okul derslerindeki akademik gelişimlerini destekleyen hem de merkezi sınavlara hazırlık süreçlerini daha verimli ve donanımlı hale getiren bu program, Çiğlili gençlerin geleceğe daha emin adımlarla yürümesine olanak tanıyor.

“Eğitimde fırsat eşitliği önceliğimiz”

Eğitimin herkes için erişilebilir olması gerektiğinin altını çizen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeni dönem projelerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine ulaşabilmeleri için eğitim alanındaki desteklerimizi sürdürüyoruz. ÇİBEM, yıllardır yüzlerce öğrencimizin başarı hikayesine ortak olan çok değerli bir eğitim merkezi. Ekonomik koşulların giderek zorlaştığı bu dönemde ailelerimizin yükünü hafifletmek ve öğrencilerimizin kaliteli eğitime ücretsiz ulaşabilmesini sağlamak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmalarımızla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılında şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”