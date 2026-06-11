Son Mühür/ Osman Günden- Işıkkent Ayakkabıcılar Sektör Sitesi esnafının uzun yıllardır beklediği dev proje nihayet hayata geçiyor. Sitede hem manevi ihtiyaçları karşılayacak hem de üretim esnasında yaşanabilecek olası iş kazalarına anında müdahale edecek sağlık merkezi ve cami projesinin temeli törenle atıldı. Binlerce işçinin ve esnafın kalbinin attığı sanayi sitesinde, bundan sonra sağlık hizmeti ile maneviyat aynı çatı altında buluşacak.

Protokol ve esnaf temel atma töreninde buluştu

Görkemli temel atma törenine Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İzmir Ticaret İl Müdürü Çağrı Ergünen, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ve Bornova Müftüsü Fethullah Yavuz katıldı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ve İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Ankara'daki federasyon seçimleri nedeniyle törende yer alamazken, odayı başkanvekili Tahsin Çobanoğlu temsil etti.

Valilik döneminden bugüne uzanan mücadele

Projenin yer tespiti çok eskiye, dönemin İzmir Valisi Oğuz Kağan Köksal zamanına kadar uzanıyor. Aradan geçen uzun yıllara rağmen bir türlü ilerleme kaydedilemeyen alan için Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Cami Derneği nihayet düğmeye bastı.

Dernek Başkanvekili Güngör Evcimen, Dernek Başkanı Süleyman Özcan ile birlikte bu yola adeta baş koyduklarını belirtti. Verdikleri emeklerin ve ettikleri duaların karşılığını aldıklarını söyleyen Evcimen, İESOB Başkanı Yalçın Ata’nın projeye inanılmaz katkılar sunduğunu aktardı.

Evcimen, sanayi sitesindeki kritik ihtiyacı şu sözlerle özetledi:

"Burası üretimin çok yoğun olduğu bir bölge. Maalesef iş kazaları ve ani rahatsızlıklar sık sık yaşanıyor. Bu hayati gerekçeyle cami projemizin yanına bir de sağlık merkezi ilave ettik. İnşaatın tüm masraflarını bağışlarla karşılayacağız. Burada iş yeri olan, çalışan veya ticarete gelen herkesin çorbada tuzu olmalı."

"Belki bir yaralının hayatı kurtulacak"

Ayakkabıcılar Odası Başkanvekili Tahsin Çobanoğlu da sanayi sitelerinde zamanla yarışılan acil durumların altını çizdi. Sağlık merkezinin sadece bir bina değil, çalışanlar için büyük bir güvence olduğunu ifade eden Çobanoğlu, sanayi esnafına seslendi.

"İş kazalarında saniyeler bile önemli. Bu merkez sayesinde belki de bir yaralıya ilk müdahale yapılacak, bir can kurtulacak. Bugün buraya döktüğümüz harç demirin, betonun ötesinde; birlik ve beraberliğin temelidir."

Gerekli finansmanın tamamen hayırseverlerin destekleriyle yürütüleceği bu örnek yapının, Işıkkent esnafının imece usulü katkılarıyla kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.