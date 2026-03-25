Meeks'in keskin mavi gözleri ve belirgin yüz hatlarıyla çekilen sabıka fotoğrafı 2014'te internette milyonlarca kez paylaşıldı. Bu beklenmedik şöhret dalgası, Meeks'i cezaevindeyken bile rahat bırakmadı. Haftada yalnızca iki ziyaret hakkına sahip olan Meeks, bu hakların tanımadığı insanlar tarafından gasp edildiğini ve ailesinin kendisini ziyaret edemez hale geldiğini söylüyor.

Cezaevinde günde 300 mektup alıyordu

Jeremy Meeks, Sacramento İlçe Cezaevi'nde kaldığı dönemde günde yaklaşık 300 mektup aldığını açıkladı. Gelen mektupların arasında çıplak fotoğraflar, para havaleleri ve her türden hediye bulunuyordu. Meeks, durumun kontrolden çıktığını ve bunun son derece sinir bozucu olduğunu ifade etti.

Ziyaretçi sorunu ise bambaşka bir boyuttaydı. Meeks, tanımadığı kişilerin ziyaretçi listesine girdiğini ve kendisinin bu ziyaretleri reddetmesine rağmen haftalık ziyaret hakkının düştüğünü anlattı. Bu yüzden ailesi ve yakınları haftalarca onu göremedi.

Sabıka fotoğrafından mankenlik kariyerine

Silah bulundurmaktan aldığı cezanın 13 ayını yattıktan sonra serbest kalan Meeks, hapisten çıkar çıkmaz bir mankenlik ajansıyla anlaşma imzaladı. Moda dünyasına hızla adım atan Meeks, defilelerde boy göstermeye ve oyunculuk projelerinde yer almaya başladı. Viral sabıka fotoğrafı sayesinde kazandığı "Hot Felon" ve "Prison Bae" lakapları kariyerinin temel taşı oldu.

Jeremy Meeks'in geçmişi ve özel hayatı

Viral olmadan önce Meeks, 10 yıldan fazla süreyi çeşitli suçlardan dolayı ıslahevlerinde ve cezaevlerinde geçirdi. 2024 yılında hayat hikayesini anlatan bir otobiyografi yayımladı. İki oğul babası olan Meeks, ilk çocuğu Jeremy Jr.'ı eski eşi Melissa Meeks'ten, ikinci oğlu Jayden'ı ise 2018'de Topshop varisi Chloe Green'den dünyaya getirdi.

Meeks, 2024'te PEOPLE dergisine bekar olduğunu ve kendine odaklanmak istediğini söyledi. 2025'te ise Complex'e verdiği röportajda üç yıldır bekar yaşadığını ve hiçbir ilişkiye girmediğini açıkladı. Meeks, 2020'de BuzzFeed'e yaptığı açıklamada çılgın bir yolculuk yaşadığını ama bunun için minnettar olduğunu ve hiçbir şeyi hafife almadığını belirtti.