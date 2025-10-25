Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu BB-, kısa vadeli kredi notunu ise S-3 olarak onayladı. Not görünümleri “stabil” düzeyde sabit tutuldu.

Scope Ratings, Türkiye’nin hem yabancı para hem yerel para cinsinden uzun vadeli ihraççılık notlarını BB- olarak teyit etti. Kısa vadeli ihraççılık notu da S-3 olarak korunurken, görünüm (outlook) ise stabil olarak bırakıldı. Kuruluş, bu kararın arkasında başta “ekonomik büyüme potansiyeli”, “çeşitli ekonomik yapısı”, “görece düşük kamu borç oranı” gibi avantajlar bulunduğunu belirtti.

Ne değişti? Ne sabit kaldı?

Scope Ratings tarafından yayımlanan izleme (monitoring) raporuna göre, bu değerlendirme “not düşürme ya da yükseltme” değil, mevcut durumun teyidi niteliğinde. Yani notlar sabit bırakıldı ancak görünüm “stabil” olarak teyit edilerek piyasalara ve yatırımcılara Türkiye hakkında “ölçülü iyimserlik” sinyali verildi.