Balçova'da bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek. Resmi ilan çerçevesinde başvurular 24 Haziran 2026 tarihine kadar alınacak.

İki akademik kadro açıldı!

Üniversite tarafından yayımlanan ilan çerçevesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü bünyesinde görevlendirilmek üzere biri Doçent Doktor, diğeri ise Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam iki akademik kadro için alım yapılacak.

Aranan şartlar belli oldu!

İlanda yer alan bilgiler çerçevesinde Doçent Doktor kadrosuna başvuracak adayların:

- Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olması,

- Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olması,

- Yaşlılarda beslenme konusunda akademik çalışmalar yapmış olması,

- En az 5 yıl hastanede klinik deneyime sahip olması gerekmekte.

Ayrıca adaylardan İngilizce dil yeterliliği için en az 85 puan şartı aranmakta.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için de şartlar belli oldu!

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru gerçekleştirecek adaylarda aranan şartlar ise:

- Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak,

- Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında tamamlamış olmak,

- En az iki yıl klinik deneyime sahip olmak.

Bu kadro için de İngilizce yeterlilik şartının en az 85 puan olduğu ifade edildi.

Başvurular 24 Haziran’a kadar!

Başvuruların 10 Haziran 2026 tarihinde başladığı ve 24 Haziran 2026 tarihine kadar devam edeceği ifade edildi. Adayların başvuru çerçevesinde özgeçmiş, diploma belgeleri, yabancı dil yeterlilik belgeleri, adli sicil kaydı, fotoğraf ve bilimsel çalışmalarını barındıran dosyaları teslim etmeleri gerekmekte.

Başvurular Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne!

Başvuruların İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne gerçekleştirileceği ifade edilirken, eksik belgeyle yapılan ya da şartları taşımayan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi.