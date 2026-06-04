Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan kararının ardından başlayan tartışmalar devam ederken gözler yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına çevrildi. MYK’da salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısının nasıl yapılacağı ve izlenecek yol haritasının masaya yatırılacağı konuşulurken illerde de büyük değişimin fitilinin ateşleneceği ifade ediliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, MYK toplantısıyla birlikte il örgütlerinde geniş çaplı bir değişim dalgası başlatılacak.

“Yüzde 99 yarın değişim olacak!”

Genel merkezin uzun süredir gündeminde olan il başkanlıklarını görevden alma operasyonunun yarın resmen uygulamaya konulacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu ekibinin İzmirli temsilcilerinden ifadelerine göre, görevden alma dalgasının vuracağı ilk şehirler arasında İzmir’in yer aldığı ifade edilirken CHP’li isimler “Yarın yüzde 99 CHP İzmir’de değişim olacak” dedi.

Rüzgar Gümrükçü'den yana döndü

CHP İzmir’de il başkanlığı koltuğuna ilişkin dikkat çeken kulis bilgileri konuşulmaya başlandı. Parti kulislerinde dillendirilen iddialara göre, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün yerine eski Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un il başkanlığı görevine getirileceği öne sürülüyordu. Ancak rüzgarın Çiğli Belediyesi'nin eski başkanı Utku Gümrükçü'den yana döndüğü öğrenildi.

Partiyi birleştirecek isim vurgusu

Partide yaşanan tartışmaların ardından görevlendirilecek yeni isimlerin partiyi güçlendirecek ve birleştirecek yapıda olması konusunda hassasiyet gösterilmesi bekleniyor. Bu yüzden ivmenin Gümrükçü'den yana olduğu ifade ediliyor. Özellikle örgütten gelen ve örgütü birleştirebilecek isimler üzerine yoğunlaşılacağı belirtildi. Son kararı Kılıçdaroğlu’nun vereceğinin altı çiziliyor.