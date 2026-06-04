Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Başkan Yıldız, Harmandalı'da uzun süredir süren üst yapı sorunlarına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldığını açıkladı. Dokuz Eylül Caddesi’nde süren çalışmalar çerçevesinde asfalt, kaldırım ve aydınlatma düzenlemelerinin sırayla tamamlanacağı ifade edildi.

Kronik sorunlara müdahale!

Başkan Onur Emrah Yıldız, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda özellikle Harmandalı Dokuz Eylül Caddesi’nde gündeme gelen altyapı ve ulaşım problemlerinin altını çizdi.

Çalışmalara Ahmet Efendi Mahallesi’nden start verilerek Uğur Mumcu, İnönü, Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet mahallelerini kapsayacağı belirtildi. Vatandaşların yaşadığı üst yapı sorunlarının çözümünün gerçekleştirilmesi için kapsamlı düzenlemelerin hayata geçirileceği belirtildi.

Asfalt, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları!

Belediye tarafından yapılan duyuruda, devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt serimi, kaldırım yenileme ve ışıklandırma çalışmalarının başlayacağı ifade edildi.

