Son Mühür / Yağmur Daştan- Bolu Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yaşanan, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görülüyor. Gözler, davanın sonucuna kitlenirken TBMM Genel Kurulu’nda, bu facianın araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nunda görev yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Ednan Arslan, süreci yorumladı.

“Onları anlamak gerekiyor”

“Kartalkaya çok büyük bir trajedi. Vatandaşımız çok acı bir şekilde hayatını kaybetti” vurgusuyla açıklamalarına başlayan Arslan, “Bugün üçüncü duruşma. Bana öyle geliyor ki bu işi olası kasttan çıkarmaya çalışıyorlar. Orada, bu hizmeti verenler, yetkililer, sorumlu olan insanların sorumluluğu açık ve net bir şekilde raporda var. Ailelerin yaşadığı büyük bir trajedi var, onları anlamak gerekiyor. Bu dava tüm dünyada da takip ediliyor. En büyük otel facialarından biri olduğu için herkes buradan çıkan sonucu merak ediyor. Bu yönüyle de çok önemli” dedi.

“Hayatlarının en büyük dramı”

Araştırma komisyonunun çalışmaları sırasında yaşadıklarını da anlatan Arslan, “Çok zor… Çok zor bir durum. Olay yerine ilk olay yerine gittiğimde gerçekten insanların tüylerinin ürperdiğini fark ettim. O insanlar aileleriyle eğlenmeye gelmişti ama tatilleri hayatlarının en büyük dramına dönüştü. Bir anne, “Dünyadaki hiçbir rüzgar benim çocuğumun üzerindeki is kokusunu yok edemezdi” demişti, o sözü unutamıyorum. Yangın anında ilk önce canını kurtarmış ama diğerlerini kurtarmaya girdiğinde hayatını kaybeden bir evladımız vardı. Ailesi yüksek yargı mensubuydu. Onunla konuştuğumda, ‘Buraya yargı dilenmeye geldik’ demişti. Düşünün, yüksek yargı mensubusunuz ve ‘Yargı dileniyoruz’ diyorsunuz. Bu çok üzücü. Ülkede adalete güven oldukça sarsıldı. Biz bu işi sıkıca takip ediyoruz. Eksik yönlerin üzerine gidip alınması gereken tüm tedbirlerin alınmasını sağlayacağız” mesajı verdi.

“Hak ettikleri cezayı almalılar”

Son olarak, “Hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum, otelciler, idareciler… Kimin ne sorumluluğu varsa suçu olan herkesin hak ettiği cezayı almasını bekliyoruz” sözleriyle açıklamalarını sürdüren CHP’li vekil Arslan, “Tek dileğimiz yargılamanın şeffaf ve hızlı olması. Kamu vicdanı yararlanmamalı” diye konuştu.