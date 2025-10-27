Son Mühür- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu, “Bu isimleri kısa sürede Disiplin Kurulu’na sevk edeceğiz. Talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar” ifadelerini kullandı.

Başsavcılıktan kapsamlı açıklama geldi

TFF Başkanı’nın açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Başsavcılık açıklamasında, “Toplumumuzun ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele devam etmekte olup, buna dair soruşturmalar aralıksız sürdürülmektedir” denildi.

“Nisan ayında başlatılan soruşturma tek dosyada birleştirildi”

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bazı hakemlerin yasa dışı bahis oynadığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu süreçte, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında başlatılan ayrı bir soruşturma dosyasının da mevcut dosyayla birleştirildiği belirtildi:

“Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bulunan yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir.”

Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları “ihbar” kabul edildi

Başsavcılık, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamaların, devam eden soruşturma bakımından “ihbar niteliğinde” değerlendirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yaptığı ‘bahis hesabı bulunan hakemler’ açıklaması, mevcut soruşturma bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmekle; bu hakemlerin tespitiyle haklarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a ve ayrıca tespit edilecek diğer suçlara ilişkin soruşturma derinleştirilerek sürdürülecektir.”

Soruşturma genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen hakemler hakkında adli sürecin kapsamlı şekilde yürütüldüğünü duyurdu.