İzmir Bornova arası kaç km sorusu, özellikle ilçeye yeni taşınan ya da ziyarete gelen herkesin ilk araştırdığı konu. Kısa cevap: Konak merkezden Bornova'ya yaklaşık 8 kilometre mesafe var ve trafiğe göre 10-15 dakikada ulaşılıyor. Ama semtten semte süre değişiyor, aşağıda detaylı anlatacağız.

İzmir Bornova arası kaç km, ne kadar sürer?

Konak (İzmir merkez) ile Bornova arasındaki karayolu mesafesi 8 km. Özel araçla trafiksiz bir saatte 10 dakikada gidiliyor ama sabah ve akşam mesai saatlerinde bu süre 25-30 dakikaya çıkabiliyor. Metro ile de bağlantı var; İzmir Metrosu'nun Bornova durağına Konak veya Basmane'den kolayca ulaşılıyor.

Diğer ilçelerden mesafeler şöyle: Karşıyaka'dan 11 km ve 12 dakika, Karabağlar'dan 15 km ve 16 dakika, Narlıdere'den 24 km ve 25 dakika, Gaziemir'den 26 km ve 20 dakika, Torbalı'dan ise 56 km ve yaklaşık 40 dakika sürüyor. Torbalı rotasında otoyol ücreti 39 TL civarında.

İzmir Bornova posta kodu ne?

Bornova'nın genel posta kodu 35040. Ancak ilçe büyük olduğu için alt bölgelere göre farklı posta kodları da kullanılıyor. Merkez için 35040, Atatürk bölgesi için 35030, Naldöken için 35050, Pınarbaşı için 35060, Işıkkent için 35070 geçerli. Altındağ bölgesi ise 35080 olarak tanımlanıyor. Kargo ve mektup gönderiminde hangi mahalleye gideceğine göre doğru kodu kullanmak gerekiyor.

İzmir Bornova yol tarifi nasıl alınır?

Konak'tan Bornova'ya gitmek için en pratik yol Atatürk Caddesi üzerinden İzmir-Ankara Asfaltı'na bağlanıp doğu yönüne ilerlemek. Otoban tercih edenler İzmir Çevre Yolu üzerinden Bornova sapağını kullanabiliyor.

Toplu taşıma için en hızlı seçenek metro. İzmir Metrosu M1 hattı doğrudan Bornova'ya ulaşıyor. Ego otobüsleri de çok sayıda hat ile merkez ve diğer ilçelerden Bornova'ya bağlantı sağlıyor. Taksiyle Konak'tan Bornova'ya ortalama 260 TL ödeniyor.

Bornova mahalleleri hangileri?

Bornova, 45 mahalleden oluşan büyük bir ilçe. Öne çıkan mahalleler arasında Atatürk, Kazımdirik, Evka 3, Evka 4, Erzene, Ergene, Kemalpaşa, Yunus Emre, Naldöken, Doğanlar ve Çamdibi yer alıyor. Ege Üniversitesi kampüsüne yakınlığıyla Kazımdirik ve Erzene öğrenciler arasında popüler. Evka 3 ve Evka 4 ise aile yerleşimine daha uygun, toplu konut ağırlıklı bölgeler. Merkezköyler bölgesi ise Beşyol, Çamiçi, Çiçekli, Kavaklıdere gibi kırsal dokusu korunmuş yerleşimleri kapsıyor.

Bornova'da konaklama için oteller

Bornova'da bütçe dostu konaklama seçenekleri sunan birkaç tercih bulunuyor. Kazımdirik'teki Pi Park Hotel ve Mymahall Hotel, metroya yakın konumda konaklamak isteyenlerin listesinde. Bayraklı sınırına yakın DBD Hotel Bayraklı, 4.4 puanıyla öne çıkan bir diğer tercih. Üniversite ziyaretçileri için Kazımdirik ve Erzene mahallelerindeki butik pansiyonlar da popüler.