Son Mühür / Merve Turan - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yaklaşmasıyla birlikte belediyeler etkinlik takvimlerini açıklamaya başladı. İzmir Bornova Belediyesi etkinliği Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenleyeceği Geleneksel Uçurtma Şenliği ile kutlayacağını duyurdu.

“Geleneksel Uçurtma Şenliği” ile rengarek görüntülere sahne olacak etkinlikte, oyunlar, şişme oyun parkuları, yüz boyama etkinlikleri, eğlenceli ikramlar gibi birçok şey minikleri bekliyor.

Şenlik programının akışını şu şekilde belirlendi:

14.30 Belediye Çocuk Korosu Konseri

15.15 Belediye Çocuk Halk Oyunları Topluluğu

15.30 Kukla Gösterisi

16.00 Sihirbaz Gösterisi

16.30 Alp Abi ile eğlenceli anlar

17.00 Bubble Show

"Gökyüzünü birlikte renklendirelim”



Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan’ın sadece bir bayram olmanın ötesinde, geleceğe dair umudu temsil eden önemli bir gün olduğunu ifade ederek; “Çocuklarımızın neşesi ve hayalleri bizim en büyük ilham kaynağımız. Onların yüzündeki gülümseme Bornova’nın en güzel sesi. Bu özel günde tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte şenliğimize bekliyoruz. Gökyüzünü birlikte renklendirelim” dedi.