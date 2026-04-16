Bornova Anadolu Lisesi kaç puanla alıyor, yüzdelik dilimi kaç, kaç öğrenci alıyor? BAL iyi bir lise mi, İzmir'deki en iyi liseler hangileri? İşte LGS tercih sürecine yön verecek tüm bilgiler.

Bornova Anadolu Lisesi taban puanı kaç?

Bornova Anadolu Lisesi, 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre Almanca bölümünde 484.15 taban puanla öğrenci kabul etti. Bu puan yaklaşık yüzde 0.59'luk dilime denk geliyor – yani Türkiye genelinde ilk yüzde 1'e bile girmek yetmiyor, en üst yüzde 0.59'da olmak gerekiyor. İngilizce bölümü ise bir önceki yıl 479.87, Fransızca bölümü 473.82 taban puanla kapattı. Kısacası BAL'a girmek ciddi bir LGS performansı gerektiriyor.

Türkiye'nin en yüksek puanlı ilk 100 lisesi arasında 24. sırada yer alan okul, İzmir genelinde ise İzmir Fen Lisesi'nin hemen ardından gelen isimlerden biri.

Bornova Anadolu Lisesi kaç öğrenci alıyor?

BAL, Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç farklı yabancı dil bölümüyle öğrenci alıyor. Okulun toplam kontenjanı bölümlere göre dağılıyor; İngilizce bölümü en geniş kontenjana sahip. Mevcut verilere göre okulda 91 öğretmen görev yapıyor ve toplam 1171 öğrenci eğitim görüyor. Hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık bir eğitim programı uygulanıyor. Kız ve erkek öğrenciler için pansiyon imkanı da mevcut.

Bornova Anadolu Lisesi iyi bir lise mi?

BAL'ı cazip yapan birkaç önemli özellik var. Birincisi, PASCH ağına dahil bir okul – yani Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Almanca eğitim ağının parçası. DSD (Alman Dil Diploması) vermeye yetkili okullardan biri olan BAL, mezunlarına Almanya'daki üniversitelere başvuru kolaylığı tanıyor. İkincisi, 2024-2025 yılında AP (Advanced Placement) programını da bünyesine kattı – Hesaplama, Bilgisayar Bilimi, Fizik ve İngilizce Kompozisyon gibi dersler sunuluyor.

Üniversite başarısı da tatmin edici: 2022-2025 arasında 1773 mezun yükseköğretim programlarına yerleşti. Tıp, hukuk, mühendislik gibi yüksek puanlı bölümler mezunların yoğunlaştığı alanlar arasında.

İzmir'de en iyi liseler hangileri?

2025 LGS verilerine göre İzmir'deki en yüksek puanlı okullar şöyle sıralanıyor: İzmir Fen Lisesi (492.09 – yüzde 0.15), Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi, Atatürk Lisesi (İngilizce, Almanca, Fransızca bölümleriyle) ve Bornova Anadolu Lisesi. Bu dört okul İzmir'in "büyük dörtlüsü" olarak bilinir ve her yıl LGS'de en yüksek performansı gösteren öğrencilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alır.

Okulun adresi: Mevlana Mahallesi, Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Caddesi No: 15A, Bornova/İzmir. Bornova Metro'dan 267, 268, 368, 59 ve 505 numaralı belediye otobüsleriyle yaklaşık 5 dakikada ulaşmak mümkün.