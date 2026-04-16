İzmir'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Yaz mevsimine az bir süre kala ekim ve dikim işleri hız kazanırken, Bornova kapsamında da bu işlemler hız kazandı. Bornova Belediyesi tarafından Altındağ, Işıkkent, Mevlana ve Pınarbaşı Kent Bostanları'nda yazlık sebze fideleri toprakla buluşturulmaya başlarken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki sosyal medya hesabı üzerinden o anları paylaştı.

"Birlikte üretiyor, birlikte büyüyoruz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova’mızda bereketli bir yazın ilk adımlarını attık. Altındağ, Işıkkent, Mevlana ve Pınarbaşı Kent Bostanlarımızda yazlık sebze fidelerimizi toprakla buluşturduk.

Aile ekonomisine katkı sağlayan, komşuluk bağlarını güçlendiren bu üretim heyecanını Bornova’mızın her mahallesine taşımayı hedefliyoruz. Birlikte üretiyor, birlikte büyüyoruz." ifadelerini kullandı.