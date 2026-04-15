Son Mühür/ Merve Turan- Havalar şöyle bir ısınmaya görsün, İzmir'de Çiğli sakinlerinin aklına düşen o malum soru belli: "Bu yaz sineklerle nasıl baş edeceğiz?" İşte bu endişeyi erkenden sezen Çiğli Belediyesi, tabiri caizse kollarını erkenden sıvadı.

Çiğli Belediyesi ekipleri, sinekler daha yumurtadan çıkıp huzur kaçırmaya vakit bulamadan ilçe genelinde geniş çaplı bir süpürme operasyonu başlattı. Larva dönemi bitmeden sahaya inen ekipler, modern donanımlarıyla mahalle mahalle gezerek haşereye göz açtırmıyor ve erken önlem alarak araçlarla sinekleri alt ediyor.

10 araçlık filo sokak sokak geziyor

İzmir Çiğli'de sadece "yaptık, oldu" demekle yetinmeyen belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü, tam 10 araçlık bir ilaçlama ordusunu sokağa sürdü. Çiğli’nin 26 mahallesinde eş zamanlı yürütülen bu mesai, sadece rutin bir programla da sınırlı değil belediyenin telefonlarına düşen vatandaş talepleri anında sahadaki ekiplere paslanıyor. Özellikle dere yatakları, su birikintileri ve o çok sevdiğimiz parklar, bahçeler didik didik ediliyor. Hedef net, yazın o bunaltıcı sıcaklarında vatandaş bir de sinek vızıltısıyla uykusundan olmasın.

Başkan Yıldız: "Mesele sorun çıkmadan çözmek"

Çalışmaların başındaki isim, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ise sürece oldukça hakim. "Bizim işimiz sineği havada avlamak değil, o sorunu henüz doğmadan bitirmek" diyen Yıldız, sahadaki hareketliliğin asıl sebebini bu önleyici hamleye bağlıyor. Başkan, Çiğlililerin yaz sıcağının bastırdığı Temmuz Ağustos aylarında kapı pencereyi gönül rahatlığıyla açabildiği, sağlıklı ve huzur dolu bir yaz geçirmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.