Bornova günlük kiralık daire arayışı, özellikle son yıllarda Airbnb ve benzeri platformların yaygınlaşmasıyla hız kazandı. Küçükpark çevresi, Kazımdirik ve Üniversite Caddesi hattı en çok tercih edilen üç bölge. Bu yazıda hem fiyat aralıklarına hem de sahibinden kiralama seçeneklerine hem de bölgedeki pansiyon ve apart tecrübelerine dair ipuçları bulacaksın.

Bornova günlük kiralık daire fiyatları ne durumda?

2026 itibarıyla Bornova'da günlük kiralık daire fiyatları 1.500 ile 4.500 TL arasında değişiyor. Fiyatı belirleyen faktörler net: Dairenin metro ve Küçükpark'a yakınlığı, eşya kalitesi, asansör, balkon, klima gibi donanım, kaç kişilik olduğu. Üniversite etkinlik dönemlerinde (oryantasyon, mezuniyet, festival haftaları) fiyatlar %30-50 artabiliyor.

Stüdyo ve 1+1 daireler 1.500-2.500 TL bandında yer alıyor. 2+1 ve 3+1 aile dairelerinde ise 3.000 TL ve üzeri fiyatlar konuşuluyor. Temizlik ücreti çoğunlukla dahil, bazı ilanlar depozito talep ediyor.

Bornova günlük kiralık ev sahibinden nasıl bulunur?

Aracı komisyonu ödemek istemeyenler için sahibinden.com, hepsiemlak, evidea gibi emlak siteleri en yaygın kanal. Airbnb ve Booking.com üzerindeki listelerin çoğu da aslında sahibinden yönetilen daireler. Instagram'da "@bornovagunlukkiralik" benzeri hesaplar da aktif; buradan direkt ev sahibine ulaşmak mümkün.

Sahibinden kiralamada dikkat edilecek iki nokta var: Resmi sözleşme ve gerçek fotoğraf kontrolü. İnternette gezdirilen bazı fotoğraflar ile teslim edilen daire farklı olabiliyor. Check-in öncesi video görüşmeyle daireyi doğrulamak yaygın bir pratik.

Bornova Küçükpark günlük kiralık ev seçenekleri

Küçükpark, Bornova'nın gece hayatı merkezi. Kafeler, barlar, restoranlar ve öğrenci yurdu kalabalığı nedeniyle günlük kiralama için en talepli bölgelerden. Buradaki daireler yürüme mesafesinde Ege Üniversitesi kampüsüne ulaşım sunduğu için ekstra tercih ediliyor.

Küçükpark çevresindeki fiyatlar genel Bornova ortalamasının biraz üstünde. Hafta sonu geceleri gürültü seviyesi yüksek olabiliyor, bu yüzden uyku kalitesini önemseyenler için bir iki sokak iç kısımlardaki daireler daha mantıklı.

Bornova günlük apart ve pansiyon tercihleri

Apart otel tarzı kalmak isteyenler için bölgede farklı seçenekler mevcut. Rafet Paşa Mahallesi'ndeki ROYAL INN Bornova, 4.9 yüksek puanıyla aile konaklamasında öne çıkıyor. Üniversite Caddesi'ndeki Bornova Pansiyon ve Nevin Pansiyon gibi ekonomik seçenekler de var ama kullanıcı yorumlarında temizlik ve hijyen konusunda karışık geri bildirimler görülüyor. Yani fiyat düşükse neden düşük olduğunu sorgulamakta fayda var.

Kazımdirik'teki Pi Park Hotel ve Mymahall Hotel gibi butik adresler, apart tarzı konaklama arayanların listesinde.

Bornova günlük kiralık ev yorumları ne diyor?

Misafirlerin ortak şikayet noktaları net: Resepsiyonun geç saatte kapanması, check-out saatinin esnek olmaması, ilanda belirtilen ile teslim edilen dairenin farklı olması. Tersine olumlu yorumların çoğu "lokasyon uygun", "fiyat makul" ve "ev sahibi ulaşılabilir" kriterleri üzerinde yoğunlaşıyor. Rezervasyon öncesinde en az 10 yorum okumak, olası sürprizleri büyük ölçüde azaltıyor.