Son Mühür- Geçtiğimiz haftalarda kesinleşen Mutlan Butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından CHP İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü, kentteki temaslarına ve vefa ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Göreve gelmesinin ardından yoğun bir çalışma programı yürüten Gümrükçü, İzmir'in ve partinin sembol isimlerini kabirleri başında ziyaret etti.

İl Başkanı Gümrükçü, Gültepe' nin efsanevi belediye başkanı Aydın Erten ile CHP İzmir İl Başkanlığı ile Konak Belediye Başkan yardımcılığı gibi kritik görevlerde bulunmuş olan Zeki Günen'in Gültepe Toros Mezarlığı'ndaki kabirlerinde ziyaret etti.

"İzmir’imize emek vermiş değerli büyüklerimiz"

Gümrükçü vefa ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Gültepe’nin halkçı efsane Belediye Başkanı Aydın Erten ile CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı ve Konak Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş kıymetli büyüğümüz Zeki Günen’in Gültepe Toros Kabristanı’ndaki kabirlerini ziyaret ettim. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve İzmir’imize emek vermiş değerli büyüklerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."