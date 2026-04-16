Son Mühür / Erkan Doğan - Öğretmenlerin İzmir’deki eylemine destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yüklendi. Bakan Tekin’in tarikat ve cemaat anlaşmaları ve LGBT tartışmaları ile ilgilendiğini anlatan Gökçen, “Tekin yaşadığımız sorunla uğraşmak yerine uğraştığı şeylere bakın” dedi.

“Bakan Tekin, okullarda tarikat ve cemaatleri yuvalandırmakla uğraştı!”

KESK’e bağlı Eğitim-Sen İzmir Şubeleri üyesi bine yakın öğretmen, eğitimde tırmanan şiddeti protesto etmek amacıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Eğitimcilere destek için alana gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen okullarda yaşanan silahli şiddet olayları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Yaşananları düşündüğümüzde öfkemizi ifade etmek mümkün değil” diyen Gökçen, “Öfkemizi ifade etmek mümkün değil Düşünün ki Bakanlar, beraber gidiyorlar pozlar veriyorlar. “geçmiş olsun’ Allah rahmet eylesin’ ertesi gün hayatıma devam. Ve devamında sosyal medyada kendine pr çalışması yaptırıyor. Milli Eğitimi Bakranı insanlar istifa et demesin. Yani ilk düşündükleri şey böyle bir durumda. Bu insanlara yazık, çocuklara yazık. Okullarda yaşanan sorunlar milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Milyonlarca insana bile bir açıklama bile yapacaksınız eğer. Siyaset, makamlar niye var. Milletvekilleri niye var? Okullardaki çocukları koruyamayacaksak. Tüm bu şiddet politik. Tüm bunlar göz göre göre geliyor iken bakan sabah akşam tarikat ve cemaatlerle okullarda anlaşmalar yaptı. Okullarda tarikat ve cemaatleri yuvalandırmak için çalıştı. Sürekli insanları hedef aldı. Şeriata karşı laiklik diyen yani Anayasa’nın 2. Maddesini hatırlatan insanlara dava açmakla uğraştı. LGBT tartışmaları açmakla, polemik yaratmak ile uğraştı. Bu sorunun kendisi ile ilgili bir şey yapmak yerine uğraştığı şeylere bakın. Bir tane sorumlu istiyor insanlar. Veliler anneler, babalar. Bugün çocuğumu okula götürdüm morgdan aldım diyor insanlar. Bir insan bunun ağırlığını fark edemeyecekse bir insan ne siyaset yapsın, ne de başkalarının yüzüne baksın” diye konuştu.

Okullarda iş bırakma eylemi 17 Nisan tarihinde de sürecek

Okullarda silahlı şiddet olaylarına tepki tüm yurt genelinde devam ediyor. Ankara’da Eğitim-İş, Eğitim-Sen sendikaları dün geceden beri nöbet tutarken, sendikalar ‘iş bırakma’ eyleminin 17 Nisan’da da süreceğini ifade ettiler.