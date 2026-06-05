CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla beraber CHP'nin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçerken, Özgür Özel'in izleyeceği yol haritası ise kamuoyu tarafından yakıdnan takip ediliyor.

Bu kapsamda kurultay çağrıları gelmeye devam ederken, bir kurultay çağrısı da CHP İzmir eski İl Genel Meclisi üyelerinden geldi. Üyeler yazılı bir açıklama yayımlayarak, kararı kabul etmediklerini belirttiler. Açıklamaya imza atanlar arasında ise; 72 kişi yer aldı.

"Kurultaya Çağrı" başlıklı bir açıklama yapılırken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bizler, geçmişte İzmir İl Genel Meclisinde görev yapan il genel meclis üyeleri olarak, hukuk devleti ilkelerine, demokrasiye, millet iradesine aykırı olan Mutlak Butlan kararını kabul etmiyoruz.

Anayasamızın 79. Maddesine göre seçimler yargı denetiminde yapılır. Seçimler yapıldıktan sonra yapılan itirazlar, il, ilçe, Yüksek Seçim Kurulunca değerlendirilip sonuca bağlanır. Yüksek seçim kurulu kararı kesindir ve iptal edilemez.

Bu yüzden, bundan 2.5 yıl önce yapılan ve sayın Özgür Özel'in seçilerek mazbatasını aldığı kurultay mutlak butlan gerekçesiyle iptal edilemez. Daha sonra yapılan iki olağan üstü ve bir de olağan kurultay yok sayılamaz.

Mutlak butlan, demokrasiye, seçme ve seçilme hakkına, delege iradesine ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır.

Yetkisiz bir mahkemenin verdiği hukuksuz bir kararın arkasına sığınarak, seçilmeden, mazbata almadan genel başkanlık koltuğuna oturulamaz. Yargı eliyle siyaset dizayn edilemez.

Delegenin iradesi yok sayılamaz.

Hiçbir kimse, mahkemenin tedbir kararı var bu nedenle kurultay toplanamaz diyerek, sandıktan, delegenin iradesinden kaçamaz. Kurultaydan kaçanları bu millet affetmez.

CHP, sayın Özgür Özel döneminde yapılan 31 Mart Yerel seçimlerinde yüzde 37.77 oranında oy alarak 14 büyükşehir, 35 il ve yüzlerce ilçe belediye başkanlığını kazanarak, 47 yıl sonra birinci parti olmuştur. Yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında, CHP birinci parti olarak çıkmaktadır. CHP, Özgür Özel'le iktidara yürürken, mutlak butlan bahanesiyle bu yürüyüşe engel olanları tarih affetmez.

CHP, bu ülke de, devleti de, cumhuriyeti de, demokrasiyi de kuran tarihi bir partidir. CHP; bize Atatürk'ten armağandır. CHP'yi bölmeye yol açacak davranışlardan kaçınmak ve bu, kaostan çıkma için tek çare sandıktır, kurultaydır.

Kurultay derhal toplanmalıdır..."

