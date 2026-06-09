CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçerken, grup toplantısı polemiği de son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Bugün gerçekleştirilen CHP'nin grup toplantısında konuşan isim Özgür Özel olurken, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de grup toplantısına katılım sağladı.

"Yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz!"

Grup toplantısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Güç, "Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in başkanlığında partimizin grup toplantısına katıldık. Bugün sıradan bir gün değil, demokrasi tarihimize not düşülen tarihi bir gündü. Bugün demokrasiden taviz vermeyenler, vatanını sevenler, milletini kucaklayanlar omuz omuza vererek kazandı. Biz kazandık. Bu mücadele; halkın iradesinin, adaletin ve demokrasinin mücadelesidir. Kurtuluş yolculuğumuz zafere ulaşana kadar durmadan, yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. Bugün Manisa’nın öz evladı Ferdi Başkanımızın da ölüm yıldönümüydü. Tüm burukluğumuz ve özlemimizle onu sevgiyle ve saygıyla andık. Biliyoruz, ülkemiz bu kötü günlerden er ya da geç kurtulacak. Bu ülke tek adam anlayışından, vesayet odaklarından, kuklalardan ve payandalardan kurtulup yeniden millet egemenliğiyle buluşana kadar yürüyüşümüz sürecek.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ifade ettiği gibi:

Çalışacağız, acı çektik, yine çekeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz!

Bu ülke bu kötü günlerden er ya da geç kurtulacak. Milletimizle birlikte bu zorlukları aşacağız. Bu ülkenin gerçek sahibi milletimizdir. Milletimizle bu kurtuluşu başaracağız." ifadelerini kullandı.