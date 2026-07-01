Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasıyla açılan ceza davasında yargılama sürüyor. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da yer aldığı 12 sanığın yargılandığı dava bugün görülecek.

İddianamede, Cemil Tugay’ın yanı sıra Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve bazı Cumhuriyet Halk Partili isimlerin de aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlaması yöneltildi. Duruşmada tarafların beyanları ile dosyaya sunulan deliller değerlendirilmeye devam edilecek.

Ne olmuştu?

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen şaibeli kurultayda oylamaya ihale karıştırıldığı iddialarından sonra dava açılmıştı.

şaibeli kurultayda delegelerin iradesine fesat karıştığı şüphesiyle aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında olduğu 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Hazırlanan iddianamede, mutlak butlan kararı sonrasından tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur", eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor. Davanın sanıkları arasında Cemil Tugay'ın yanı sıra Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik gibi isimler de yer alıyor.