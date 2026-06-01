CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararının ardından CHP'nin genel başkanlığına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, Özgür Özel ve beraberindekilerin izleyeceği yol haritası ise merak konusu olmuştu.

Aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekilinden akşam saatlerinde ortak bir açıklama geldi. Milletvekilleri tarafından partinin geleceğine mahkeme kararlarıyla değil delegelerin iradesiyle yön verilmesi gerektiğinin altı çizilerek, 2 Temmuz'da olağanüstü kurultay çağrısı yapıldı.

Ortak açıklama ise şu şekilde:

"Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz.

Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.

Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.

Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır.

Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.

Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İzmir'den hangi milletvekilleri yer aldı?

Olağanüstü Kurultay çağrısıyla ilgili yapılan ortak açıklamaya imza atan milletvekilleri arasında, çok sayıda İzmir milletvekili de yer aldı. İzmir milletvekilleri şu şekilde:

- Ahmet Tuncay Özkan

- Deniz Yücel

- Ednan Arslan

- Gökçe Gökçen

- Mehmet Salih Uzun

- Murat Bakan

- Seda Kaya Ösen

- Ümit Özlale

- Yüksel Taşkın

Ortak bildiriye imza atmayan İzmir milletvekilleri arasında ise; Mahir Polat, Rahmi Aşkın Türeli, Rıfat Nalbantoğlu ve Sevda Erdan Kılıç yer aldı.