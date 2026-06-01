L'Oreal Türkiye, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik destekli dijital güzellik servisleriyle ilgili 2025 yılı verilerini açıkladı. Şirketin saç ve makyaj uygulamalarında yıl boyunca 6,3 milyon sanal renk tonu denemesi yapılırken, toplam dijital oturum sayısı 7 milyon seviyesini buldu.

Yapay zeka destekli deneyim!

L’Oreal Türkiye’nin çevrim içi ve mağaza içi dijital deneyim servisleri kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Şirketin verileri çerçevesinde Türkiye genelinde 14 çevrim içi ve 8 mağaza içi olmak üzere toplam 22 dijital servis aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Saç analizi, sanal saç boyası uygulamaları, makyaj simülasyonları ve cilt değerlendirme teknolojileri gibi farklı alanlarda hizmetler sunulurken, kullanıcıların ürünleri satın almadan önce dijital ortamda deneyimlemesine imkan sunuluyor

19 farklı görünüm denendi!

Açıklanan veriler çerçevesinde kullanıcılar yıl boyunca 19 farklı görünümü sanal ortamda test etme imkanı buldu. Ortalama kullanım süresi kişi başına 1 dakika 8 saniye olurken, toplam oturum hacmi ise 7 milyon seviyesine ulaştı.

Dijital servisleri en yoğun kullanan yaş grubunun 18-24 olduğu ifade edilirken, bu grubu 25-34 yaş aralığındaki kullanıcıların takip ettiği belirtildi. Kullanım yoğunluğunun en fazla olduğu şehirler arasında ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana kendine yer buldu.

