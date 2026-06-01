Mutlak butlan kararının verilmesinin ardından CHP genel Başkanlığı koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu otururken, Özgür Özel’in Meclis’te grup toplantısı yapıp yapmayacağı merak konusuydu. TBMM Başkanlığı tarafından, saat 13.30 için CHP’nin grup toplantısı yapacağı gündeme alındı.

Tartışmalar günlerdir devam ediyordu!

Özgür Özel ve ekibi tarafından grup toplantısının planlandığı şekilde Özgür Özel’in grup başkanlığında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Tartışmalar devam ederken, TBMM Başkanlığı'nın kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yayımladığı haftalık resmi programda başlangıçta Özgür Özel'in yapacağı toplantıya yer verilmemesi soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Yaşanan gelişmenin ardından ise CHP Meclis Grubu tarafından, TBMM Başkanlığı'na resmi başvuruda bulunuldu. Yapılan başvuru çerçevesinde, Özgür Özel'in "CHP Grup Başkanı" sıfatıyla Salı günü saat 13.30'da meclis grubuna sesleneceği ifade edildi. Son gerçekleşen gelişmeye göre ise TBMM, CHP'nin grup toplantısı bilgisini internet sitesindeki resmi toplantı listesine eklemiş oldu.