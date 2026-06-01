Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kurultay soruşturmasıyla ilgili olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kurultayda oy kullanan tüm delegeler ile birinci derece yakınlarına ait mali ve sosyal güvenlik kayıtlarının incelenmesi için ilgili kurumlara resmi talep iletildi.

MASAK raporlarının, banka hesap hareketlerinin ve SGK kayıtlarının detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.

Bu kapsamda savcılık tarafından, delegelerin yanı sıra birinci derece yakınlarının da mali hareketlerinin incelemeye alındığı ifade edilirken, ilgili kurumlardan talep edilen veriler arasında banka hesap hareketleri, para transferleri, SGK kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının bulunduğu belirtildi.

Daha önce tutuklamalar yaşanmıştı!

Kurultaya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 13 şüpheliden 9’u hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

“Mutlak Butlan” kararı verilmişti!

Bunun yanı sıra Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı getirilmişti.

Mahkeme kararı neticesinde, seçim sonucunda göreve gelen Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesindeki yönetimin ise tedbiren yeniden göreve dönmesine karar verilmişti.

