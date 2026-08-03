Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz günlerde uzun yıllar siyaset yaptığı partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek, YENİ Parti’ye katılan Balçova Belediye Meclis Üyesi Cengiz Öngör, CHP’den ayrılma sürecini Son Mühür’e değerlendirerek, Türkiye’nin faydasını düşündüğü için YENİ Parti’ye geçtiğini açıkladı.

Cengiz Öngör: Vicdanımın sesini dinledim...

Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararıyla yeniden genel başkan olmasının ardından vicdanının sesini dinleyerek, partisinden istifa ettiğini ve YENİ Parti’ye katıldığını belirten Cengiz Öngör, “Kemal Kılıçdaroğlu, butlan kararıyla CHP’nin başına tekrardan geldiği andan itibaren bana destek veren seçmenlerle, vatandaşımızla ve arkadaşlarımla çeşitli görüşmeler gerçekleştirerek bu durumu değerlendirdim. Bana oy veren, beni taşıyan benimle samimiyeti olan herkesin bana tek tavsiyesi CHP’den istifa etmem yönündeydi, ben de vicdanımın sesini dinledim, kuruluş sürecinin ardından YENİ Parti’ye dahil oldum” şeklinde konuştu.

“Mesele Balçova üzerinden okunmamalıdır. Ben YENİ Parti'nin ülkeye daha faydalı olacağını düşündüğüm için istifa ettim”

Ayrıca, istifasının Balçova üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini de söyleyen YENİ Partili Öngör, Türkiye’nin faydasını düşündüğü için bu yola çıktığını aktararak, “Bu mesele Balçova üzerinden okunmamalıdır. Ben, YENİ Parti'nin ülkeye daha faydalı olacağını düşündüğüm için CHP'den istifa ederek, bu oluşuma geçtim. İkincisi demokrasi ve hukuk hepimize lazım bunların hepsi şu anda yok oldu. Ben YENİ Parti iktidarında bu kaybolan değerlerin yeniden tesis edileceğini düşünüyorum. Benim şahsi hiçbir beklentim yok, demokrasiden ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden asla taviz verilmemesi gerekiyor” dedi.

“Ben CHP’nin çizgisinden uzaklaştığını düşünüyorum”

Son olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal demokrat çizgiden uzaklaştığının altını çizen ve CHP’nin şu anki konumunu doğru bulmadığını vurgulayan YENİ Parti Balçova Meclis Üyesi Cengiz Öngör, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ben CHP’nin sosyal demokrat çizgisinden uzaklaştığını ve şu anda savrulduğunu düşünüyorum. Tabanı yok, biz tabanla şu anda biriz orada bir problemimiz yok. CHP’nin şu anki konumunu doğru bulmuyorum. Ben CHP ile rakip değilim, oradaki arkadaşlarım benim hala yol arkadaşım”